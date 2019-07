Spoiler: Spider-Man: Far From Home conterrebbe un legame esplicito e sorprendente con la trama di Captain Marvel.

Spider-Man: Far From Home contiene un collegamento inatteso con Captain Marvel che potrebbe anticipare l'arrivo di qualcosa di più grande, come lascia intendere il capo di Marvel Kevin Feige.

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti su Spider-Man: Far From Home di non proseguire nella lettura di questa news. Seguono spoiler sul film!

All'inizio di Spider-Man: Far From Home Nick Fury (Samuel L. Jackson) menziona le cellule dormienti dei Kree in una discussione. Nella scena dopo i titoli di coda di Spider-Man: Far From Home viene rivelato che Nick Fury e Maria Hill (Cobie Smulders) sono due Skrulls introdotti in Captain Marvel, Talos (Ben Mendelsohn) e Soren (Sharon Blynn). I due lavorano per Fury mentre lui si trova nello spazio con altri Skrulls.

Kevin Feige ha lasciato intendere che questa rivelazione potrebbe essere il preludio di qualcosa di ben più ampio. In un'intervista a Fandango, alla domanda se il conflitto tra Kree e Skrull proseguirà nella Fase 4, Feige ha dichiarato:

"La guerra tra Kree e Skrull è una parte importante dei fumetti e una grossa fetta della mitologia di Captain Marvel in cui volevamo immergerci. Vi sono un sacco di domande, ad esempio dove è stata Captain Marvel per vent'anni dopo essere volata via alla fine di Captain Marvel fino al momento in cui è riapparsa in Avengers: Endgame?"

Le cellule dormienti dei Kree avranno un ruolo nel sequel di Captain Marvel? Secondo Feige "quella particolare battuta è uno dei numerosi Easter eggs diffusi in tutto il film, Maria e Fury ci danno un'indicazione che in loro c'è qualcosa di diverso".

Le prime risposte ai fan sul futuro dell'MCu verranno fornite nel corso del panel Marvel al San Diego Comic-Con 2019, previsto per il 20 luglio, quando Kevin Feige annuncerà la lineup della Fase 4.

Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, arriverà nei cinema italiani il 10 luglio. Qui trovate le prime reazioni a Spider-Man: Far From Home.