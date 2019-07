Marvel: il San Diego Comic-Con 2019 annuncia il panel nella Hall H!

Il San Diego Comic-Con 2019 ha annunciato ufficialmente il panel dedicato a Marvel che si terrà nella mitica Hall H. Nel corso di 90 minuti di fuoco, i Marvel Studios presenteranno tutte le novità della Fase 4 dell'MCU e le produzioni televisive in arrivo su Disney+.

Ecco l'annuncio ufficiale: "Sabato 20 luglio 2019 dalle ore 5:15 pm alle ore 6:45pm, Hall H: il presidente dei Marvel Studios e produttori Kevin Feige e altri ospiti a sorpresa forniranno un primo sguardo al Marvel Cinematic Universe in costante espansione." Di cosa si parlerà nel panel del Comic-Con? Ecco le prime ipotesi.

Al momento è in lavorazione in Europa la pellicola standalone dedicata a Black Widow, diretta da Cate Shortland e interpretata da Scarlett Johansson, perciò è molto probabile che vengano mostrati i primi materiali video.

Sarebbero in fase di sviluppo avanzato anche i film The Eternals (diretto da Chloé Zhao, con Angelina Jolie), Shang-Chi (diretto da Destin Daniel Cretton), Guardians of the Galaxy Vol. 3 (direto da James Gunn), Doctor Strange 2 (diretto da Scott Derrickson) e Black Panther 2 (diretto da Ryan Coogler).

Altri potenziali annunci potrebbero coinvolgere Ant-Man 3, Captain Marvel 2, Spider-Man 3, Thor 4, Fantastici Quattro, un film su Doctor Doom di Noah Hawley e un nuovo film su Blade con Wesley Snipes.

Sul versante televisivo, con l'imminente debutto di Disney+, potrebbero essere svelati dettagli sulle serie Loki (con Tom Hiddleston), Falcon & Winter Soldier (con Anthony Mackie e Sebastian Stan), WandaVision (con Elizabeth Olsen e Paul Bettany), e Hawkeye (con Jeremy Renner). A differenza delle altre serie Marvel, queste saranno tutte serie limitate e coinvolgeranno le star dell'MCU. influenzando lo stesso universo cinematografico. Vi è inoltre in fase di sviluppo per la piattaforma streaming una serie What If? e il panel potrebbe svelare il destino delle serie cancellate da Netflix (Iron Fist, Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones e The Punisher).

In attesa di conoscere le novità in arrivo dal San Diego Comic-Con 2019, dal 10 luglio arriva nei cinema italiani Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019. Qui trovate le prime reazioni a Spider-Man: Far From Home.