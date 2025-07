Spider-Man: Brand New Day, le prime foto dal set fanno luce su un quesito sulla linea temporale dell'MCU

Il set del nuovo film su Spider-Man è in costruzione a Glasgow, in Scozia, e alcuni cartelli della finta New York avrebbero rivelato se il film sarà ambientato prima o dopo Avengers: Doomsday.

Il team di Spider-Man: Brand New Day è al lavoro a Glasgow, in Scozia, impegnato nella costruzione del set di quella che nel film apparirà come la New York di Peter Parker. Alcune foto dal set svelano dei cartelli che rivelerebbero se il film sarà ambientato prima o dopo Avengers: Doomsday.

Le foto ritraggono, infatti, la segnaletica affissa di fronte a un edificio in cui si legge che sono in corso lavori di costruzione che si concluderanno a "dicembre 2027". Gli eventi di Captain America: Brave New World si svolgono tra il 2026 e il 2027, mentre Thunderbolts è ambientato nel 2027.

La scena post-credits di Thunderbolts si è inserita negli eventi di Avengers: Doomsday con l'indicazione "14 mesi dopo", collocando il film in arrivo nel 2028/2029. Considerato ciò, Spider-Man: Brand New Day sarebbe ambientato prima di Avengers: Doomsday, non tra Doomsday e Secret Wars, come alcuni avevano precedentemente ipotizzato.

Un intenso primo piano di Tom Holland nei panni di Peter Parker

Che cosa sappiamo finora di Spider-Man: Brand New Day?

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha recentemente confermato che Spider-Man: Brand New Day sarà un'avventura newyorkese che seguirà la lotta di Peter Parker contro il crimine metropolitano piuttosto che un altro blockbuster multiversale.

"Penso che il finale di Spider-Man: No Way Home contenga una promessa. Per quanto sia triste che Peter sia stato dimenticato da tutti nella sua vita, lo vediamo per la prima volta nelle storie interpretate da Tom Holland come un vero Spider-Man", ha chiarito Feige. "Adesso è solo, dedito a salvare la città e ad affrontare la criminalità di strada, invece che a occuparsi di eventi che potrebbero portare alla fine del mondo. Quindi ci siamo chiesti 'Chi sono gli altri personaggi di strada con cui non lo abbiamo mai visto interagire? E ovviamente, adoro il fatto che The Punisher abbia avuto origine in un fumetto di Spider-Man."

Peter Parker e Zendaya

Il CEo Marvel ha poi aggiunto: "Quella fantastica copertina... non voglio dire troppo, ma il regista sta facendo un lavoro straordinario in questo momento su quel film, le cui riprese inizieranno molto presto. E ha otto o nove copertine di fumetti appese al muro nel suo reparto artistico che influenzeranno questo film, il che è fantastico".

Da dove ha origine il titolo della nuova avventura di Spider-Man?

Il volo di Spider-Man

Il titolo Spider-Man: Brand New Day rievoca storyline di un'epoca narrativa controversa in cui, grazie a un accordo con Mefistofele, l'Uomo Ragno ricomincia da capo dopo che il suo matrimonio con Mary Jane Watson è finito e la sua identità è tornata segreta. In questa fase ha affrontato molti nuovi nemici ed è stato circondato da alcuni seguaci tra cui un redivivo Harry Osborn.

Mister Negative, Jackpot, Minaccia e Carlie Cooper sono state alcune delle apparizioni più importanti. Chissà che per alcuni di loro non ci sia posto anche nel film in preparazione. Al momento, tutti gli indizi indicano che Spider-Man si alleerà con The Punisher per affrontare Hulk Selvaggio.

Diretto da Destin Daniel Cretton e scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers, _Spider-Man: Brand New Day- vedrà il ritorno di Zendaya e l'arrivo di Sadie Sink e Liza Colón-Zayas, tra gli altri interpreti. L'uscita del cinecomic è fissata per luglio 2026.