Spider-Man: Far From Home rispetterà la tradizione dell'MCU, confermata la presenza di due scene dopo i titoli di coda.

Spider-Man: Far From Home avrà due scene dopo i titoli di coda, arriva la conferma ufficiale.

Spider-Man: Far From Home -Mysterio

Se Avengers: Endgame concludeva un ciclo - la Infinity Saga - ed era dunque privo di scene post-credits, ben diversa è la questione per Spider-Man: Far From Home. Il film concluderà la Fase 3 dell'MCU, ma racconterà anche il post Avengers: Endgame entrando in continuità con l'attesa Fase 4 dell'MCU.

Se le scene post-credits di Spider-Man: Far From Home seguiranno il tradizionale schema Marvel, avremo la scena più importante a metà titoli di coda, che anticipa cosa avverrà dopo, in questo caso Spider-Man 3. La seconda scena, alla fine dei titoli, di solito è quella più comica. Al momento il contenuto delle scene è top secret, ma tra i vari spoiler circola voce che la prima scena post-credits introdurrà un importante villain dello Spider-Man franchise. Nell'attesa di scoprire i segreti in arrivo, scoprite le prime reazioni alla visione Spider-Man: Far From Home.

Spider-Man 4: Marvel pubblica un misterioso teaser, in arrivo il film?

L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, è fissata per il 10 luglio. Qui trovate il nostro commento al trailer di Spider-Man: Far From Home.