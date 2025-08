Spider-Man: Brand New Day, torna l’Hulk di Mark Ruffalo e si unisce anche Scorpione di Michael Mando

Con le riprese di Spider-Man: Brand New Day ormai alle porte, emergono conferme importanti sul cast del nuovo capitolo dell'Universo Cinematografico Marvel. Dopo settimane di speculazioni, è ora ufficiale: Mark Ruffalo e Michael Mando faranno parte del film diretto da Destin Daniel Cretton, con Tom Holland nuovamente nei panni dell'Uomo Ragno.

Ruffalo riprenderà il ruolo di Bruce Banner/Hulk, personaggio chiave già visto in numerosi titoli della saga, da The Avengers a She-Hulk. Mando, invece, torna a interpretare Mac Gargan, apparso per la prima volta in Spider-Man: Homecoming del 2017. Secondo le anticipazioni, Gargan dovrebbe trasformarsi nello Scorpione, diventando uno dei principali antagonisti della pellicola.

Hulk e Scorpione in azione: ecco cosa sappiamo

Le prime indiscrezioni parlano di una spettacolare sequenza girata a Glasgow, in Scozia, dove Gargan verrà trasportato in un convoglio del Dipartimento di Controllo dei Danni (DODC), prima di essere attaccato da The Punisher. È in quel momento che Spider-Man entra in scena per intervenire.

L'incredibile Hulk, alias Mark Ruffalo, in un'immagine di the Avengers

Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, Ruffalo e Mando avranno un ruolo chiave in una trama che sembra orientata verso una narrazione più "di strada" rispetto ai recenti titoli multiversali dell'MCU.

Il ritorno di Michael Mando e il futuro del suo personaggio

L'attore canadese Michael Mando, noto anche per il ruolo di Nacho Varga in Better Call Saul, riprende un personaggio rimasto in sospeso per anni. Nel finale di Homecoming, dopo essere stato ferito da Spider-Man, Gargan cercava di ottenere da Adrian Toomes (l'Avvoltoio) l'identità del supereroe. Ora, la sua evoluzione in Scorpione potrebbe avvenire proprio in questo nuovo film.

Spider-Man: Far From Home, Zendaya e Tom Holland sul set

Non è ancora chiaro se anche J. Jonah Jameson, il giornalista interpretato da J.K. Simmons, sarà coinvolto nella trasformazione di Gargan in supercriminale, ma le connessioni al fumetto sembrano puntare in quella direzione.

Marvel torna alle origini con una storia urbana Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha confermato che il film sarà più intimo e urbano: "Dopo No Way Home, vediamo Peter Parker come il vero Spider-Man, solo e impegnato a combattere il crimine per le strade". In questo contesto, l'introduzione di personaggi come Punisher e Scorpione è perfettamente coerente con la nuova direzione del franchise.

Spider-Man: Far From Home, la prima immagine ufficiale del film

Feige ha aggiunto che il regista Destin Daniel Cretton si sta ispirando ad alcune delle più iconiche copertine dei fumetti Marvel per costruire l'estetica e lo spirito del film, promettendo un approccio più realistico, ma ricco di azione.

Un cast d'eccezione e una data da segnare

Il cast include anche Zendaya, che tornerà nei panni di MJ, Sadie Sink, nota per Stranger Things, e Liza Colón-Zayas, attrice apprezzata in The Bear. La sceneggiatura è firmata da Chris McKenna ed Erik Sommers, già autori della trilogia precedente.

L'attesa è grande e le aspettative altissime: Spider-Man: Brand New Day uscirà il 31 luglio 2026 nelle sale di tutto il mondo.