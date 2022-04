Sonic 2: esordio da 71 milioni al box office USA, miglior incasso di sempre per un film tratto da un videogame

Sonic 2 - Il Film: una scena

Tutti pazzi per Sonic. Debutto da 71 milioni per Sonic 2 - Il film, nuovo capitolo delle avventure dello scatenato riccio blu che debutta infrangendo nuovi record al box office USA e segnando la miglior apertura di sempre per un adattamento da un videogioco con 71 milioni di dollari incassati in 4.234 sale e una media per sala di 16.769 dollari. per fare un confronto, il primo Sonic, uscito nel 2020, aveva incassato 58 milioni. Gli incassi del fortunato franchise rappresentano una manna del cielo per un botteghino che fatica a tornare ai numeri pre-emergenza. Come svela la nostra recensione di Sonic 2 - Il film, Sonic, Knuckles, Tails e il dottor Robotnik saranno coinvolti in un'epica lotta per il Master Emerald e per il potere che questo possiede.

Sonic 2, Jim Carrey: "Un comico dovrebbe girare sempre nella direzione più scivolosa"

Morbius: Jared Leto in una scena d'azione

Dopo un felice esordio, calano gli incassi di Morbius. La pellicola Sony interpretata da Jared Leto accumula altri 10,2, segnando un record negativo nelle perdite rispetto al weekend d'apertura del -73%, e arriva a 57 milioni complessivi. Come rivela la recensione di Morbius, nel film Jared Leto guida il cast nel ruolo del Dottor Michael Morbius, uno scienziato affetto da una rara malattia del sangue che, in seguito a una cura sperimentale, si trasforma in un vampiro succhiasangue.

Morbius: le scene dopo i titoli di coda del film

In terza posizione troviamo la nuova commedia di Sandra Bullock, lo scatenato The Lost City, con Channing Tatum, Daniel Radcliffe e con un cameo di Brad Pitt, che incassa altri 9,1 milioni di dollari per un totale di 68,8 milioni. Un record per un film guidato da una protagonista femminile in tempi di crisi degli incassi.

Channing Tatum sulla scena di nudo di The Lost City: "Sandra Bullock ha recitato un monologo al mio pene"

Debutto fiacco per il nuovo lavoro di Michael Bay, Ambulance, adrenalinico action interpretato da Jake Gyllenhaal che apre incassando 8,7 milioni in 3.412 sale e segna una media per sala di 2.549 dollari. Il Michael Bay che conosciamo non è certo abituato a queste cifre "di nicchia" considerando anche che il film, interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II ed Eiza Gonzalez, è costato 40 milioni che rischiano di non essere recuperati con gli incassi. Qui la nostra recensione di Ambulance.

The Batman scende in quinta posizion, ma incassa altri 6,5 milioni arrivando a quota 359 milioni di incasso domestico. Qui trovate la nostra recensione di The Batman, i cui incassi sono un altro passo verso la normalità vista l'ottima ricezione avuta dalla pellicola che rilegge in chiave diversa le gesta di uno dei supereroi più amati.