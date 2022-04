Morbius: le scene dopo i titoli di coda del film

Cosa accade durante i credits finali di Morbius, il nuovo film della Sony basato sui fumetti Marvel e sull'universo di Spider-Man, attualmente in sala? Anche in questo caso non potevano mancare i momenti extra che pongono le basi per eventi futuri, solo che questa volta molti hanno espresso il loro disappunto al riguardo. Attenzione, seguono spoiler!

Morbius: Michael Keaton in un'immagine dal primo teaser trailer

Morbius finisce con la sconfitta di Milo, ma dopo la prima metà dei titoli di coda c'è la prima sequenza supplementare: si crea uno squarcio nel cielo, corrispondente a ciò che accade alla fine di Spider-Man: No Way Home, e improvvisamente Adrian Toomes (Michael Keaton) si ritrova in carcere in un universo che non è il suo. Alla fine della sequenza viene liberato, poiché nel mondo in cui vive Morbius non vi è alcuna traccia dell'esistenza di Toomes.

Morbius: Jared Leto in primo piano

L'altra scena supplementare, situata tra la fine dei titoli principali e l'elenco a scorrimento, mostra invece l'incontro fra Michael Morbius e Toomes, che per l'occasione indossa una nuova versione del suo costume da Avvoltoio. Questi dice di non essere sicuro del motivo per cui è stato trasportato in un altro mondo, ma immagina che c'entri Spider-Man, e propone un'alleanza. Morbius si dice intrigato, e la scena finisce lì.

Morbius: Jared Leto in un'immagine

Sembra evidente l'intenzione di porre le basi per un film sui Sinistri Sei, ma con premesse che, a detta dei fan, non hanno senso: in molti hanno sottolineato, infatti, come non sia logico che l'incantesimo di Doctor Strange ha trasportato Toomes in un altro universo, dal momento che doveva solo riportare a casa chi era entrato nel Marvel Cinematic Universe da mondi paralleli (come accaduto con Eddie Brock alla fine di Venom - La furia di Carnage). Inoltre, ha poco senso che Toomes, anche non conoscendo più l'identità segreta di Spider-Man, voglia vendicarsi di colui che gli ha salvato la vita.

Presumibilmente queste scene sono state il frutto di reshoot all'ultimo minuto, dato che inizialmente il film doveva uscire prima che il Multiverso entrasse in gioco, e quindi aveva una spiegazione diversa per la presenza di Keaton (il cui ruolo è palesemente cambiato in corso d'opera, paragonando il film finito alle scene viste nei trailer). Al momento non ci sono state dichiarazioni della Sony in merito al futuro del franchise.