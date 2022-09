Sonic 2 - Il film: la proiezione speciale organizzata da Cinecittà World per il 25 settembre

Sonic 2 - Il film sarà proiettato presso il Teatro 4 di Cinecittà World il prossimo 25 settembre: la proiezione del film incentrato sulla nuova avventura del riccio blu più amato del mondo si terrà alle ore 17:00 e sarà gratuita per tutti gli ospiti del Parco.

Il sito di Cinecittà World conferma che sarà data la precedenza ai possessori dell'abbonamento 2022 a Cinecittà World e, fino ad esaurimento posti, sarà possibile vedere la pellicola semplicemente ritirando il talloncino presso il Cinecittà Shop a partire dalle 11:00.

Il film, inoltre, è disponibile in Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray, in DVD e Blu-ray. Sono disponibili anche i cofanetti con i 2 film (Sonic - Il Film e Sonic 2 - Il Film) in 4K Ultra HD + Blu-ray e DVD. Tutte queste edizioni sono disponibili nei migliori store fisici e su tutti i principali store digitali, come Fan Factory Shop, l'e-commerce ufficiale di Plaion Italia.

Sonic 2 - Il Film: un'immagine del film

La pellicola di Jeff Fowler vede il ritorno del cast del primo capitolo della storia: Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik/Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple). Idris Elba, invece, presta la voce a Knuckles e Colleen Villard riprende il ruolo di Tails avuto nei videogiochi e nei progetti targati Sega.

Sonic 2 - Il Film: una scena del film

La sinossi di Sonic: il film 2 recita: "Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non appena se ne sono andati, il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere le civiltà. Sonic fa squadra con la sua spalla, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate."