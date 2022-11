Sonic 2 sarà un'avventura "pazza e divertente" per i fan, le prime anticipazioni sul film

Dopo il grande successo dei primi due film su Sonic, c'è molta attesa attorno al già annunciato terzo capitolo. Gli scrittori Pat Casey e Josh Miller hanno rivelato le prime anticipazioni su quello che vedranno in futuro sul grande schermo con l'arrivo di Sonic 3.

"Sta venendo su molto bene. Non vogliamo entrare in zona spoiler, ma sarà fantastico e divertente. Anzi, sarà ancora più pazzo dei precedenti" hanno rivelato i due in una recente intervista ai microfoni di ScreenRant.

Sonic Prime: il nuovo teaser trailer, i character poster e la data di uscita della serie Netflix

Il secondo film su Sonic, Sonic 2 - Il Film, ha incassato oltre 400 milioni di dollari al box-office, diventando il progetto tratto da un videogame con il più alto incasso di sempre negli Stati Uniti.

L'universo di Sonic si espanderà anche con una serie spinoff su Knuckles in arrivo su Paramount+ nel 2023. Il terzo capitolo cinematografico arriverà invece nelle sale nel 2024, ma al momento si conosce ben poco della trama. Non sappiamo se a bordo del nuovo progetto tornerà Jim Carrey nei panni del dottor Robotnik, storico villain del franchise Sega. L'attore ha più volte dichiarato di essersi preso una pausa dal mondo della recitazione.