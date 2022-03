Channing Tatum sulla scena di nudo di The Lost City: "Sandra Bullock ha recitato un monologo al mio pene"

Channing Tatum, durante il tour promozionale di The Lost City, ha parlato della scena di nudo presente nella pellicola, ovvero la sequenza in cui Sandra Bullock fissa il suo pene mentre recita un monologo lungo più di due pagine.

The Lost City: Sandra Bullock e Channing Tatum in un momento sul set

"Camminavo con un mucchio di sanguisughe attaccate al mio sedere e, non avendo ancora incontrato tutti sul set, mi dicevo: 'Ok, questo sarà... sarò nudo oggi, mi chiamo Chan oggi." Ha raccontato Tatum. "Uh, è così e basta, la mia giornata sarà così oggi.' E non era finita lì, come se non bastasse la Bullock aveva un monologo di due pagine con una certa parte del mio corpo. È un po' tanto per essere soltanto il secondo giorno di riprese, lasciate che ve lo dica."

The Lost City: Sandra Bullock e Channing Tatum in fuga con Brad Pitt

Verrebbe da pensare che anche per la Bullock filmare questa sequenza della pellicola non sia stata proprio una passeggiata, dopotutto è lei che ha dovuto recitare due pagine della sceneggiatura fissando il membro della star di Magic Mike ma, a quanto pare, non è stato affatto difficile per lei!

A proposito della scena di nudo di Lost City of D, Sandra Bullock ha dichiarato: "Devi davvero volere bene alla persona con cui reciti per portare a termine una scena del genere e devi sentirti al sicuro con lui. Non c'è stata nessuna stranezza. Channing Tatum era molto tranquillo e rilassato, così ho iniziato a parlare al suo coso e non ci sono stati problemi."