Sonic 2, Jim Carrey: “Un comico dovrebbe girare sempre nella direzione più scivolosa”

La video intervista a Jim Carrey, interprete del Dr. Ivo "Eggman" Robotnik in Sonic - Il film 2, ispirato all'omonimo videogioco.

Sonic 2 - Il Film: una scena del film

Sonic - Il film 2 è in sala dal 7 aprile. Insieme al porcospino alieno dotato di super velocità è tornato anche il cattivissimo Dr. Ivo "Eggman" Robotnik interpretato da Jim Carrey. Tornato dal pianeta dei funghi, ha come obiettivo quello di prendere i poteri di Sonic per trovare lo Smeraldo Gigante: la più grande fonte di energia dell'universo.

Sonic 2 - Il Film: Jim Carrey in una scena

Questa volta Robotnik ha preso delle precauzioni: per sconfiggere Sonic si allea con Knuckles, alieno Echidna dotato di una forza portentosa, che mette in seria difficoltà il protagonista. Per fortuna ad aiutarlo arriva Miles "Tails" Prower, volpe a due code che ammira molto il suo operato e arriva sulla Terra appositamente per salvarlo.

Abbiamo incontrato Jim Carrey via Zoom: tra battute in italiano e sui funghi, l'attore ci ha spiegato come nasce un villain e che cosa ha imparato dalla sua brillante carriera da comico.

Sonic - Il film 2: la video intervista a Jim Carrey

Sonic 2 - Il Film, recensione: Riccio v Echidna, Dawn of Sequel

Sonic - Il film 2: Jim Carrey è Robotnik

In Sonic 2 dici la frase: "Dove sei stato tutta la mia vita": sai qualche altra cosa in italiano?

Locandina di Sonic 2 - Il Film

Solo il cibo. Ricordo che quando sono stato in Italia mi ha stupito. Ho capito la cultura della famiglia, del volersi bene e come vi prendete cura degli altri con il cibo. Non vedo l'ora di tornarci.

A proposito di cibo: guardi i funghi in modo diverso adesso?

È una domanda a trabocchetto! Sì amo tutti i tipi di funghi! A patto che siano preparati con amore. Sì: penso che i funghi siano la risposta. Per molti piatti.

Jim Carrey: dieci (e più) momenti di follia per un'incontenibile maschera comica

Sonic 2 - Il Film: Jim Carrey durante una scena

Il tuo personaggio, Robotnik, pensa di essere l'eroe della sua storia, ma per gli altri è il villain. Secondo te cosa rende tale un villain?

Illudersi. Un villain viene da un vuoto incolmabile, un baratro, un abisso interiore, causato dall'essere stato trascurato o abusato. E, quando le condizioni sono giuste, una persona che è così può diventare davvero un tiranno. Può davvero diventare un mostro. E in questo caso Robotnik è un mostro: le condizioni erano perfette per creare un mostro di Frankenstein.

Sonic - Il film 2: video intervista a Sonic, Tales e Knuckles: chi è più diva tra loro?

Il segreto della commedia di Jim Carrey

Sonic dice: "Se muoio non guardate nel mio armadio". Cosa c'è nel tuo?

Nel mio armadio? Non lo so. Potrei decidere presto di chiudermi nell'armadio. Tutte le possibilità sono aperte. Non sono preoccupato del mio armadio, ma del mio Google Drive.

Sonic 2 - Il Film: Jim Carrey e Lee Majdoub in una scena

Ho grande rispetto per i comici come te, perché sapete ridere della tristezza della condizione umana. Quale verità hai scoperto grazie alla tua commedia? Puoi condividere qualcosa con me?

Che dovresti girare sempre verso la direzione più scivolosa. Se c'è un problema devi andarci dritto e affrontarlo in modo divertente. E se dopo ti cancellano goditi la spiaggia. C'è sempre un posto dove puoi vivere.

E i funghi.

Sì: i funghi possono essere utili.