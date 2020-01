Oscar 2020: le nomination in salsa Stranger Things secondo Netflix

La pagina Facebook di Netflix Italia ha messo alla berlina i film in lizza per gli Oscar 2020 tramite immagini di Stranger Things.

La pagina Facebook di Netflix Italia ha messo alla berlina i film in lizza per gli Oscar 2020 tramite immagini di Stranger Things. Per l'esattezza, i nove lungometraggi candidati per il Miglior Film, la statuetta più ambita nel corso della serata degli Academy Awards, sono stati abbinati a diverse immagini della popolare serie di fantascienza creata dai Duffer Brothers, la cui quarta stagione è attualmente in produzione (le riprese dureranno da gennaio ad agosto).

Nel simpatico post presente sulla pagina Facebook di Netflix Italia ci sono le versioni "rivedute e corrette", in salsa Stranger Things, dei seguenti film, in ordine: C'era una volta a... Hollywood, Storia di un matrimonio, The Irishman, Piccole Donne, 1917, Joker, Le Mans '66 - La grande sfida, Jojo Rabbit e Parasite. Alcune scelte sono ovvie, come il lanciafiamme per il film di Quentin Tarantino, la lite amorosa per quello di Noah Baumbach o Undici con la parrucca bionda per l'adattamento letterario a cura di Greta Gerwig, mentre risulta più sorprendente, ma a dir poco esilarante, la scelta dell'agente russo in macchina per omaggiare il biopic automobilistico sulla rivalità tra Ford e Ferrari.

Un miscuglio eclettico, divertente ed efficace, nonché un'ottima strategia social della piattaforma di streaming poiché la serie dei Duffer Brothers, intrisa di nostalgia per la cultura popolare degli anni Ottanta, è la scelta ideale per un omaggio cinefilo che è anche la risposta a un popolare meme in voga da alcuni anni: la stessa cosa, sempre in ambito Oscar, viene fatta con immagini de I Simpson, dove spesso è Homer a fare le veci dei protagonisti dei film presi di mira. Resta da vedere chi si porterà a casa il tanto agognato riconoscimento, in occasione di una cerimonia che eccezionalmente andrà in onda un po' prima del solito: la 92ma edizione della notte degli Oscar avrà infatti luogo il 9 febbraio, anziché alla fine del mese o all'inizio di marzo come accade di norma.