Il Paradiso delle signore 8 non va in onda giovedì 25 aprile: quando tornerà in TV?

Il Paradiso delle signore 8 non andrà in onda oggi, giovedì 25 aprile, ma tornerà molto presto con nuovi intrighi: ecco le anticipazioni di quanto vedremo prossimamente.

Nessun appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore 8 nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 aprile: la soap non andrà in onda nel consueto slot delle 16:00 per l'Anniversario della Liberazione d'Italia. Al suo posto una puntata maxi de La volta buona con Caterina Balivo, in onda dalle 14:00 alle 16:50.

Il Paradiso delle signore 8 in TV venerdì 26 aprile: le anticipazioni

Sarà solo una pausa brevissima quella della soap di Rai 1, che tornerà con la nuova puntata già venerdì 26 aprile all'orario consueto.

Cosa succederà? Sappiamo dalle anticipazioni che al centro dell'attenzione ci sarà sicuramente Flora. La designer è stanca dell'atteggiamento di Umberto nei suoi riguardi, ma è anche abbastanza sicura che tutto il piano ordito contro il Barbieri abbia, tra gli scopi, quello di riavvicinarsi ad Adelaide. Ecco perchè, quando Marcello chiederà il suo aiuto, Flora, a conoscenza del legame tra il Guarnieri e Hofer, deciderà di tendergli una mano per arrivare alla verità.

Per una storia al capolinea, un'altra, finita da un pezzo, rischia di trascinarsi ancora per molto. Tancredi, saputo della ritrovata serenità di Matilde e Vittorio, manifesterà la ferma volontà di non farsi da parte, cominciando a tessere una tela intricata che lo porterà a prendersi la sua vendetta contro Conti.

Nulla invece sembra turbare Maria e Matteo che, dopo la proposta di matrimonio, accettata con gioia dalla Puglisi, vedono cadere tutte le barriere che li separano dalla completa serenità. Papà Ciro, infatti, dopo le riserve iniziali, capirà che ciò che lega il Portelli a sua figlia è un amore sincero, Vito invece deciderà di farsi per sempre da parte. Salvo invece, spinto dalle circostanze, troverà finalmente il coraggio di dichiararsi a Elvira.