Stranger Things 5, un video dal set spoilera il ritorno di un'iconica location

Dopo le presunte rivelazioni su Will, continuano a trapelare spoiler dal set di Stranger Things 5, ultima stagione dell'acclamata serie Netflix che dopo nove anni concluderà la sua corsa in streaming.

Come riportato da ScreenRant, il 4 aprile il profilo The Starcourt Foodcourt ha pubblicato un video dietro le quinte dal set della quinta stagione di Stranger Things, rivelando la famigerata Rainbow Room del laboratorio clandestino situato a Hawkins. Il video mostra la troupe della produzione nella stanza mentre i numerosi pannelli luminosi del set lampeggiano e tremolano dall'alto.

Cos'è la Rainbow Room?

La Rainbow Room all'interno del laboratorio Hawkins di Stranger Things è stata un luogo importante sia nella seconda che nella quarta stagione della serie. È stata utilizzata principalmente per studiare e osservare i soggetti della struttura, tra cui la Undici di Millie Bobby Brown, e come terreno di prova per le loro varie abilità psicocinetiche. La Rainbow Room è stata il campo di battaglia dell'iconica battaglia di Undici contro Henry Creel (interpretato da Jamie Campbell Bower), durante la protagonista lo ha bandito nel Sottosopra, dove è diventato il cattivo della serie, Vecna.

Si tratta del più recente dietro le quinte dal set della quinta stagione di Stranger Things che è stato rivelato ai fan, con i video precedenti che mostravano nuovi look per i membri del cast, tra cui Millie Bobby Brown e David Harbour, che interpreta il capo della polizia Jim Hopper. Il 15 marzo, l'account Twitter ufficiale di Netflix ha pubblicato una foto di Harbour sul set, accompagnata dalla didascalia "HOPPER ALERT".