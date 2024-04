Stranger Things 5, Maya Hawke: 'Finalmente risponderà a tutte le domande dei fan'

Maya Hawke non ha ancora letto il copione del finale di Stranger Things, ma ha promesso ai fan che la quinta e ultima stagione della serie Netflix risponderà a tutte le domande che il pubblico ha avuto sui vari colpi di scena dello show.

L'attrice, che tra non molto vedremo in Inside Out 2 come doppiatrice di Ansia, ha dichiarato a Collider che "Stranger Things 5" sarà un'avventura "estremamente eccitante" e tutto condurrà alle risposte dei fan alla fine.

Stranger Things 4: Joseph Quinn con Maya Hawke e Joe Keery in una scena

"So cosa succederà prima del finale ed è estremamente eccitante", ha rivelato Hawke. "È sempre meraviglioso quando gli enigmi di un mondo costruito da zero iniziano a risolversi e le domande iniziano a trovare risposta. Per me è stato incredibilmente meraviglioso e credo che anche il pubblico si sentirà così".

L'attrice ha poi aggiunto: "È davvero emozionante girare quest'ultima stagione, sono emozionata. Non ho ancora letto i copioni del finale, quindi non ho avuto una reazione e in realtà non so nulla degli ultimi due episodi dello show".

Stranger Things 5, David Harbour svela: "So come finisce la serie"

Un finale stile Signore degli Anelli?

Come Maya Hawke, nemmeno Finn Wolfhard ha letto i copioni del finale della serie, e come lui anche il resto del cast. In una recente intervista con Access Online, l'interprete di Mike Wheeler ha rivelato di non essere a conoscenza di come si concluderà la storia, ma di sognare un finale in stile Il signore degli anelli - Il ritorno del re.

"In verità, mi piacerebbe un lieto fine in stile Signore degli Anelli", ha rivelato Wolfhard. "Stanno temporeggiando nel darci il copione dell'ultimo episodio, abbiamo letto la storia fino al penultimo episodio, quindi siamo tutti sul filo del rasoio per scoprire cosa succederà nel finale".