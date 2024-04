Baby Reindeer: l'interprete di Martha invita i fan a smettere di cercare la vera identità dei personaggi

L'interprete di Martha nella serie Baby Reindeer, che ha ottenuto un grande successo su Netflix, ha chiesto ai fan di smetterla di cercare l'identità nella vita reale delle persone che hanno ispirato il progetto prodotto per la piattaforma di streaming.

Sui social media, infatti, sono state diffuse teorie di vario tipo, accusando anche persone innocenti.

Le conseguenze negative della serie

Richard Gadd ha creato Baby Reindeer, di cui è anche il protagonista, ispirandosi alla sua storia e all'esperienza avuta con una stalker, personaggio affidato a Jessica Gunning.

L'attrice ha sottolineato che le ipotesi condivise online sono "piuttosto tristi" e non era quello lo scopo della serie. Gunning, ospite di The Edit, ha inoltre aggiunto: "Se vi è piaciuto lo show, dovreste accontentarvi della storia di Martha e Donny con cui entrate in connessione, senza cercare di investigare e scoprire le vere identità".

Jessica ha inoltre ricordato che Richard ha lavorato in modo attento per proteggere l'identità delle persone coinvolte nella serie (di cui potete leggere la nostra recensione), usando anche pseudonimi per i personaggi e non portando sugli schermi personaggi delineati in modo netto come buoni, cattivi o vittime: "Sono solo persone complicate come sono tutti gli esseri umani".

A trovarsi al centro delle accuse c'è anche l'attore, sceneggiatore e regista Sean Foley, che alcuni spettatori hanno pensato fosse Darrien, che aggredisce sessualmente il protagonista. La situazione ha preso una svolta così negativa da spingere Foley a coinvolgere le autorità, informando la polizia e denunciando chi ha pubblicato accuse diffamatorie e più di una minaccia nei suoi confronti.