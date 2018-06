Once Upon a Time in Hollywood: nuove foto dal set del film di Tarantino

Nel film Once Upon a Time in Hollywood, diretto dal regista Quentin Tarantino, la storia sarà ambientata nella Los Angeles degli anni '60.

Alcune foto dal set mostrano dei dettagli della ricostruzione compiuta per le riprese in corso nella città tra cui macchine d'epoca, poster appesi sulle mura della città, persone in costume e il cinema Cinerama Dome che promuove il disaster movie Krakatoa, East of Java diretto da Bernard L. Kowalski, distribuito nei cinema americani il 14 maggio 1969.

Un dipendente della sala ha svelato che sul set era impegnata solo la seconda unità, mentre gli spettatori che volevano vedere 2001: Odissea nello spazio presso il Dome hanno scoperto che le proiezioni erano state spostate per permettere la produzione del progetto della Sony.

Lo studio, tuttavia, non ha ancora confermato che la location stia venendo utilizzata per il progetto di Tarantino.

They've put up a bunch of retro posters for "Krakatoa: East of Java" out in front of the Dome which came out in 69. My wild theory is Tarantino is shooting his Manson movie there today. — David James (@hoohoo3000) June 12, 2018

Quentin Tarantino filming at the Arclight tonight: the exterior is dressed like it's the 60s and Krakatoa is premiering again pic.twitter.com/8wBUPlRu6y — Axelle Carolyn (@AxelleCarolyn) June 13, 2018

After OCEAN'S EIGHT (some harmless fun) we went back to the Dome. They had wrapped shooting and we were able to take photos of the throwback set-up. pic.twitter.com/dwzlBSNZp7 — J.S. Lewis (@thejslewis) June 13, 2018

This is what Sunset Blvd looked like today in front of the The Cinerama Dome! It was completely transformed back to 1969. I bet it was for the new #Tarantino film. pic.twitter.com/ESafpxbfkY — Alison Martino (@alisonmartino) June 13, 2018

Once Upon a Time in Hollywood sarà ambientato nell'estate del 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex star del piccolo schermo, e la sua controfigura (Brad Pitt), cercano di trovare il loro posto nel difficile mondo di Hollywood. Sullo sfondo della trama principale si svolgono gli efferati omicidi della Famiglia di Charles Manson, tra cui quello della giovane attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski. Al Pacino avrà infine il ruolo di Marvin Shwarz, l'agente di Dalton.

Nel supercast Margot Robbie, Burt Reynolds, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth, Timothy Olyphant e Zoe Bell. In più sono stati annunciati ieri gli ingaggi di Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Clifton Collins Jr., Keith Jefferson e Nicholas Hammond.

Once Upon a Time in Hollywood dovrebbe uscire nelle sale il 9 agosto 2019.