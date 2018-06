Once Upon a Time in Hollywood: Al Pacino sarà l'agente di Leonardo DiCaprio!

Dopo il supercasting di ieri Quentin Tarantino segna un altro colpo gobbo annunciando la sua prima collaborazione con la star Al Pacino. La star parteciperà all'atteso Once Upon a Time in Hollywood in un ruolo che si preannuncia davvero cool, quello di Marvin Shwarz, agente fictional del personaggio di Leonardo DiCaprio, l'attore Rick Dalton.

Once Upon a Time in Hollywood sarà ambientato nell'estate del 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex star del piccolo schermo, e la sua controfigura (Brad Pitt), cercano di trovare il loro posto nel difficile mondo di Hollywood. Sullo sfondo della trama principale si svolgono gli efferati omicidi della Famiglia di Charles Manson, tra cui quello della giovane attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski.

Nel supercast Margot Robbie (Sharon Tate), Burt Reynolds, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth, Timothy Olyphant e Zoe Bell. In più sono stati annunciati ieri gli ingaggi di Damian Lewis, Luke Perry), Emile Hirsch, Dakota Fanning, Clifton Collins Jr., Keith Jefferson e Nicholas Hammond.

Once Upon a Time in Hollywood dovrebbe uscire nelle sale il 9 agosto 2019.

