Austin Butler, da Shannara e Elvis a Dune – Parte Due: i 13 migliori film e serie tv dell’attore

In streaming come Buck Cleven in Masters of the Air e in sala in Dune - Parte Due, ma chi se lo ricorda in Shannara o The Carrie Diaries? Andiamo a (ri)scoprire i migliori ruoli di Austin Butler, tra cinema e tv.

Sta vivendo un periodo d'oro Austin Butler, divo dal fascino d'altri tempi, che a quasi 33 anni si è già portato a casa numerose esperienze in franchise celebri, oltre ad un Golden Globe e altri riconoscimenti. Classe 1991 nato ad Anaheim, nella California, il ragazzo viene adocchiato da un talent scout a 13 anni durante una rappresentazione scolastica per poi iniziare subito a prendere lezioni di recitazione. L'esordio è in tv come guest star in vari teen drama per poi arrivare ai suoi primi ruoli più sostanziosi. Dalla serialità passa al cinema per poi esplodervi in tutti i sensi, proprio come i personaggi che va ad interpretare sullo schermo: quindi quali sono i 13 migliori film e serie tv di Austin Butler? Eccoli!

I film di Austin Butler

1. Alieni in soffitta (2009)

Carter Jenkins e Austin Robert Butler in una scena del film Alieni in soffitta

In Alieni in soffitta (Aliens in the Attic), piccolo grande teen movie diretto da John Schultz, Austin Butler recita per la prima volta accanto a Ashley Tisdale (Sharpay di High School Musical) interpretando fratello e sorella in una famiglia numerosa che va in vacanza in una casa sul lago per provare a ricaricare le pile e ritrovare l'equilibrio dato che il figlio maggiore non va molto bene a scuola. Ad un certo punto la parabola della tv non funzionerà... per colpa degli alieni!

2. La favolosa avventura di Sharpay (2011)

Ashley Tisdale ed Austin Butler in una scena di Sharpay's Fabulous Adventure

Il giovane e talentuoso Butler ritrova Ashley Tisdale nel film TV stand-alone a lei dedicato, spin-off di High School Musical, La favolosa avventura di Sharpay (in originale Sharpay's Fabulous Adventure) per la regia di Michael Lembeck. La protagonista parte alla ricerca del successo a Broadway e lo otterrà grazie a svariate peripezie e alla bontà di Peyton Leverett, interpretato da Butler, che qui inizia a dimostrare le proprie doti canore e movenze da ballerino, di cui darà riprova sul palco di Broadway al suo debutto nel 2018.

3. I morti non muoiono (2019)

I morti non muiono: Austin Butler in una foto

Prima grande collaborazione dell'attore californiano con un regista di pregio è I morti non muoiono (The Dead Don't Die) di Jim Jarmusch, uno zombie movie un po' indie e alternativo, pieno di citazioni e riferimenti alla filmografia di Romero e O'Bannon, in cui veste i panni di Jack, uno dei compagni di viaggio del personaggio di Zoe, interpretata da Selena Gomez, che ritrova dal set dei Maghi di Waverly dove era apparso come guest star.

4. C'era una volta a... Hollywood (2019)

C'era una volta... Hollywood: Austin Butler in una scena del film

Quentin Tarantino è il secondo grande regista nel percorso artistico di Butler. C'era una volta a... Hollywood con protagonisti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, tra revisionismo storico e omaggio alla Vecchia Hollywood, segue un attore televisivo in declino e la sua controfigura che, mentre provano a farsi strada nello showbiz, si ritrovano a essere vicini di casa di Sharon Tate, appena qualche mese prima del massacro di Cielo Drive da parte di Charles Manson. Butler è Tex Watson, un membro della famiglia Manson, intenso e rimuginante, che lo porta sul red carpet del Festival di Cannes.

5. Elvis (2022)

Elvis: un'immagine di Austin Butler

La pellicola nella filmografia completa di Austin Butler che eleva il giovane interprete nell'Olimpo di Hollywood è sicuramente Elvis di Baz Luhrmann. Le lezioni di chitarra e pianoforte a 13 anni danno i loro frutti. Per questo ruolo si immerge totalmente nel personaggio, tanto da riuscire a replicarne postura, savoir-faire, movimento di ginocchia, voce roca e bassa. Grazie al ruolo torna a Cannes, questa volta da protagonista, ricevendo una standing ovation di dodici minuti per la sua interpretazione, lodata addirittura dalla famiglia Presley, e ottenendo una nomination dopo l'altra nella stagione degli Awards, Oscar compresi, e vincendo il Golden Globe, il Critics' Choice Awards e il Satellite Award come Miglior Attore Drammatico.

6. Dune - Parte Due (2024)

Dune: Parte 2, una foto di Austin Butler e Léa Seydoux

Ora possiamo ammirare l'attore in sala tra le new entry di Dune - Parte Due, sequel del film del 2021 nuovamente diretto da Denis Villeneuve, altro grande autore da annoverare tra le sue collaborazioni, dall'omonimo romanzo di Frank Herbert. Si trasforma ancora una volta, in questo caso nel villain Feyd-Rautha Harkonnen, che al cinema ha avuto precedentemente il volto di Sting nell'adattamento del 1984 di David Lynch. Fratello di Glossu Rabban, è un altro nipote del barone Harkonnen, ed è celebre a Corte per follia e sadismo, aspetti resi in maniera eccelsa da Butler, che a qualcuno ha ricordato addirittura l'Heath Ledger de Il cavaliere oscuro.

Dune - Parte Due, la recensione di un sequel imponente, tra continuità e naturale evoluzione

7. The Bikeriders (2024)

The Bikeriders: Austin Butler in un'immagine

Il prossimo ruolo in cui vedremo Butler è accanto a Jodie Comer, Tom Hardy e Norman Reedus in The Bikeriders, scritto e diretto da Jeff Nichols, dal 19 giugno al cinema con Universal Pictures. La pellicola racconta la storia di un club di motociclisti del Midwest, i Vandals, nell'arco di dieci anni: da luogo di ritrovo per gli outsider locali si trasforma in una gang losca e pericolosa che influenza e minaccia lo stile di vita unico del gruppo originario.

Austin Butler, da Life UneXpected a Dune - Parte Due: l'ascesa di un (giovane) divo

Le serie tv di Austin Butler

1. Ned - Scuola di sopravvivenza (2005-2007)

Ned - Scuola di sopravvivenza: Austin Butler in una scena

Iniziamo le nostre migliori serie tv di Austin Butler con Ned - Scuola di sopravvivenza (in originale Ned's Declassified School Survival Guide) sitcom creata da Scott Fellows e andata in onda su Nickelodeon per tre stagioni. Abbiamo scelto questo titolo perché si tratta di un caso curioso: un giovanissimo Austin Butler appare in 41 dei 55 episodi della teen comedy, ma spesso non ci si ricorda di lui. Zippy Brewster, questo il nome del personaggio, appare spesso sullo sfondo, con poche battute (oppure nessuna) o mentre partecipa alle attività di gruppo dei protagonisti. Un ruolo unico!

2. Life UneXpected (2010-2011)

Austin Butler e Brittany Robertson in una scena dell'episodio Criminal Incriminated di Life UneXpected

Il primo ruolo ricorrente e più importante in una serie però l'attore californiano lo ottiene in Life UneXpected, come Jones Mager, interesse amoroso "bello e dannato" della protagonista interpretata da Brittany Robertson. Il loro rapporto, dettato anche dalla differenza d'età, si evolve nelle sole due stagioni del teen drama: cancellato... ma con un finale! Un altro "caso" nella carriera televisiva di Butler.

3. Switched at Birth (2011-2012)

Katie Leclerc e Austin Butler nell'episodio The Persistence of Memory di Switched at Birth

Altra parte televisivo ricorrente è quella di un altro interesse amoroso, stavolta in Switched at Birth, il family drama di ABC Family che raccontava dello scambio in culla tra una ragazza latina e una sorda. Proprio in soccorso di quest'ultima, Daphne Vasquez, interpretata da Katie Leclerc, arriva il personaggio di Butler, con cui nascerà qualcosa di speciale... o forse no. Una parentesi in un percorso molto più grande, così come il ruolo di Chase in una manciata di episodi della terza stagione di Arrow, come nuovo DJ del locale di Thea, il Verdant, con la quale c'è subito una certa attrazione. Una strage di cuori seriale per Butler!

4. The Carrie Diaries (2013-2014)

The Carrie Diaries: Austin Butler nell'episodio Read Before Use

Successivo interesse amoroso seriale ma questa volta non di poco conto, e potremmo dire co-protagonista. Si tratta del Mr. Big ante litteram per antonomasia. Il talentuoso e sempre più lanciato attore recita al fianco di AnnaSophia Robb nel prequel di Sex and the City, The Carrie Diaries, nel ruolo di Sebastian Kydd, che fa battere il cuore di una giovane Carrie Bradshaw mentre negli anni '80 si divide fra il liceo e la vita newyorchese come stagista in uno studio legale. Anche in questo caso, la cancellazione arriva dopo due stagioni, ma questa volta senza un finale.

5. The Shannara Chronicles (2016-2017)

The Shannara Chronicles: Austin Butler e Manu Bennett in una foto della serie

Tutte le serie di Austin Butler, o meglio quelle che lo hanno visto protagonista, hanno avuto una sorta di maledizione. The Shannara Chronicles non fa purtroppo eccezione e anch'essa è stata cancellata dopo sole due stagioni, senza un finale. Siamo su MTV e i tempi non erano ancora maturi per il fantasy in tv come lo sono oggi. L'adattamento dell'omonima saga di romanzi young adult scritti da Terry Brooks nasceva dai creatori di Smallville Alfred Gough & Miles Millar, ben prima del fenomeno Mercoledì. Butler è il giovane mezzelfo Wil Ohmsford: nipote di Flick, figlio di Shea Ohmsford e discendente del primo Re di Shannara, si imbarca in un viaggio per salvare l'Eterea, un antico albero magico necessario per la salvaguardia del regno.

6. Masters of the Air (2024)

Austin Butler in una scena di Masters of the Air

Da poco conclusa su Apple TV+, Masters of the Air è la miniserie di Steven Spielberg e Tom Hanks, insieme a Gary Goetzman, che ha chiuso idealmente la trilogia iniziata vent'anni prima con Band of Brothers e The Pacific. Butler interpreta il Maggiore Gale 'Buck' Cleven, a capo della cosiddetta Bloody Hundreth, il 100° Gruppo Bombardieri che volava con gli strategici USAAF Boeing B-17 Flying Fortress della Eighth Air Force stanziato nell'Inghilterra orientale durante la Seconda Guerra Mondiale. Insieme al John 'Bucky' Egan di Callum Turner forma una coppia di "fratelli" irresistibile sullo schermo, fin dal doppio soprannome in battaglia, tra il cielo e le nuvole, mostrando l'orrore che questi soldati considerati eroi hanno dovuto vivere ed affrontare durante il conflitto.