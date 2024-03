The Movie Critic: trovato il protagonista del nuovo film di Quentin Tarantino?

Dopo i possibili casting di Tom Cruise e Brad Pitt, pare proprio che Quentin Tarantino abbia trovato il protagonista del suo decimo e ultimo film, The Movie Critic.

Il rumor diffuso in queste ore da Jeff Sneider afferma che Shane Gillis potrebbe aver ottenuto il ruolo da protagonista, ovvero del critico cinematografico del titolo, nel film di Tarantino. Tuttavia, si tratta solo di una voce al momento non confermata da nessuna fonte ufficiale e messa in dubbio anche dallo scooper di World of Reel, che non la ritene affatto probabile.

The Movie Critic, cosa sappiamo

Secondo le ultime notizie, Sony Pictures sarà probabilmente il distributore di The Movie Critic, che sarà prodotto da Stacey Sher e uscirà, con molta probabilità, nel corso del 2025. I dettagli sul progetto sono ancora scarsi, anche se sappiamo che sarà ambientato negli anni '70 in California e parlerà di un critico cinematografico che scriveva su una rivista porno e non ha mai sfondato nel mondo della critica.

Come ha anticipato Tarantino, la storia si baserà su "un uomo che è realmente esistito, ma non è mai diventato famoso, e che scriveva recensioni per un giornaletto porno. Scriveva di film mainstream ed era il critico di riserva. Penso fosse davvero bravo. Era terribilmente cinico. Le sue recensioni erano a metà tra un giovane Howard Stern e quello che scriverebbe Travis Bickle se fosse stato un critico cinematografico".

Tarantino ha aggiunto: "Ha scritto come se avesse 55 anni, ma era solo un trentenne ed è morto prima di diventare quarantenne. Non è stato chiaro per un po', ma ho fatto alcune ricerche e penso abbia perso la vita a causa dell'alcolismo".