Old di M. Night Shyamalan batte Snake Eyes e Space Jam 2 al box office USA, ma gli incassi non sfondano

Subito primo al box office USA l'horror filosofico di M. Night Shyamalan, Old, che batte il prequel di G.I. Joe, Snake Eyes, ma gli incassi non decollano a causa della crisi sanitaria.

Old: una scena del film

Old, il nuovo horror - thriller di M. Night Shyamalan batte Snake Eyes, prequel di G.I. Joe e scalza Space Jam 2 al box office americano, ma l'incasso del debutto non è sufficiente per arginare la crisi dovuta all'emergenza sanitaria. Qui trovate la nostra recensione di Old, che racconta la storia di un gruppo di tredici persone su una remota ma paradisiaca spiaggia tropicale: tra sole e mare meraviglioso si incontrano una coppia, una famiglia, dei turisti e un rifugiato. Tutto sembra procedere in modo tranquillo finché in mare viene rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Come se non bastasse, dopo poco tempo tutti i componenti del gruppo cominciano a invecchiare repentinamente, senza un'apparente ragione, e la loro esistenza rischia di ridursi alla durata di un solo giorno prima di perire tragicamente. Old apre con un incasso di 16,5 milioni di dollari da 3.355 sale, e una media per sala di 4.921 dollari.

Old: il regista M. Night Shyamalan commenta la teoria dell'universo cinematografico condiviso

Alle spalle di Old un altro debutto, Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini, che apre incassando 13,3 milioni da 3.521 sale, con una media per sala di 3.791 dollari. Il film sulle origini di J.I. Joe si focalizza su Snake Eyes, che apprende l'arte di diventare un guerriero ninja in un duro addestramento, ma quando dei segreti del suo passato vengono rivelati, l'onore e le fedeltà di Snake Eyes verranno messi alla prova.

Snake Eyes, regista e produttore: "La Marvel non avrebbe mai il coraggio di fare un film così"

Black Widow perde ancora una posizione, ma incrementa i suoi incassi di 11,6 milioni arrivando a 154,8 milioni complessivi. Qui trovate la recensione di Black Widow, focus sul passato di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e sui lati oscuri della sua storia delle origini.

Space Jam: A New Legacy, un'immagine promozionale del sequel

Quarto posto per Space Jam - New Legends, ex numero uno torna a far sognare i fan dell'NBA con un nuovo folle incontro tra i campioni di basket e i Looney Toones, che raccoglie altri 9,5 milioni di dollari per un totale di 51,3 milioni raccolti in due settimane.

Space Jam New Legends, tra citazioni e nostalgia: La nostra analisi del trailer

In quinta posizione scende Fast & Furious 9 - The Fast Saga, che incassa altri 4,7 milioni arrivando a un totale di 163,3 milioni. Il ritorno di Vin Diesel e della sua "famiglia" cinematografica che comprende Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren, Jordana Brewster e tante altre star vecchie continua a intrigare il grande pubblico, come sottolinea anche la nostra recensione di Fast & Furious 9.