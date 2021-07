Old di M. Night Shyamalan primo al box office italiano con 615.000 euro

Old: Vicky Krieps, Thomasin McKenzie in una scena del film

Old, il nuovo horror - thriller di M. Night Shyamalan conquista la prima posizione del box office italiano incassando 615.000 euro da 263 sale in un botteghino attanagliato dall'emergenza sanitaria e dalla stagione calda. Qui trovate la nostra recensione di Old, che racconta la storia di un gruppo di tredici persone su una remota ma paradisiaca spiaggia tropicale: tra sole e mare meraviglioso si incontrano una coppia, una famiglia, dei turisti e un rifugiato. Tutto sembra procedere in modo tranquillo finché in mare viene rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Come se non bastasse, dopo poco tempo tutti i componenti del gruppo cominciano a invecchiare repentinamente, senza un'apparente ragione, e la loro esistenza rischia di ridursi alla durata di un solo giorno prima di perire tragicamente.

Perde una posizione l'ex numero uno Black Widow che consolida gli incassi con altri 343.000 euro che lo portano a un totale di 4 milioni 303 mila euro. Qui trovate la recensione di Black Widow, focus sul passato di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e sui lati oscuri della sua storia delle origini. Dal 9 luglio il film è disponibile anche in streaming su Disney+ Vip Access.

Alle spalle di Black Widow troviamo il film d'animazione I Croods 2 - Una nuova Era, che vanta un cast vocale composto da Francesco Pannofino presta la voce a Grug, Alice Pagani a Hip, Leo Gassmann a Guy, Virginia Raffaele a Speranza, Alessandro Gassmann a Filo e Benedetta Porcaroli ad Aurora. Qui trovate il nostro approfondimento su I Croods 2 - Una nuova Era, che incassa 300.000 euro arrivando a un milione 235 mila euro.

Dopo vent'anni i fan celebrano il ritorno nelle sale di Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello facendo incassare al film di Peter Jackson 287.000 euro da 189 sale.

Quinto, La notte del giudizio per sempre, quinto capitolo della saga horror Blumhouse The Purge, che incassa altri 76 mila euro, per un totale di 772.000 euro. Il film è incentrato su Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), una coppia sfuggita a un cartello di droga messicano che trova rifugio in un ranch texano. La situazione precipita quando un gruppo di estranei decide di continuare a purgare oltre il tempo assegnato in cui le persone possono infrangere qualsiasi legge. Questa trama conferma il cambio di ambientazione, dopo quattro film ambientati in un contesto metropolitano.