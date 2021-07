Old: il regista M. Night Shyamalan commenta la teoria dell'universo cinematografico condiviso

Dopo svelato la connessione tra il suo cult Unbreakable - Il predestinato e i recenti Split e Glass, sono in molti a chiedersi se il nuovo film di M. Night Shyamalan, Old, in uscita domani al cinema, proseguirà la serie. A sorpresa, il regista è intervenuto nella conversazione specificando che, nonostante le numerose teorie, non esiste nessun "M. Night Shymalan Cinematic Universe".

Old: M. Night Shyamalan e Gael García Bernal in una foto dal set

"Non la vedo in questo modo" ha confermato M. Night Shyamalan a ComicBook.com quando gli è stato chiesto della natura interconnessa dei suoi film. "Anche se a volte mi diverto a pensare di fare riferimento a qualcosa che è successo in un altro film, sarei in malafede a parlare di legami stretti perché, onestamente, penso a loro di più in quel processo di pensiero ai confini della realtà che è la visione di ognuno. Non sono collegati. In questo mondo, questo è ciò che accade, e in questo mondo, le persone si rendono conto che sono personaggi dei fumetti, e passiamo al prossimo".

M. Night Shyamalan: "La mia prima regola da produttore? Mai collaborare con geni maledetti"

Connessioni o meno, Old si preannuncia un thriller spaventoso e raggelante (nonostante l'ambientazione balenare - e le immagini mostrate nel trailer confermano questa direzione horror. Parlando del genere in cui incasellare il suo nuovo film, Shyamalan spiega:

"Ogni volta che ho voglia di lavorare su un film sentimentale o una commedia, lo incorporo nello stile del genere che sto facendo. Quindi The Visit sarebbe il mio tentativo di essere più comico. In generale, nei miei ultimi film ho avuto più opportunità di esercitare l'humor nero, mi piace quell'opportunità. Con Old, volevo parlare un po' di romanticismo, quindi è presente nella storia, ma alla mia maniera."