Old, su Prime Video in streaming da oggi

Arriva oggi 3 marzo 2023 in streaming su Amazon Prime Video il discusso Old, diretto da M. Night Shyamalan, maestro del brivido e della suspense, disponibile sulla piattaforma per tutti gli abbonati al servizio.

Diretto da M. Night Shyamalan, il film Old racconta la storia di un gruppo di tredici persone su una remota ma paradisiaca spiaggia tropicale: tra sole e mare meraviglioso si incontrano una coppia, una famiglia, dei turisti e un rifugiato. Tutto sembra procedere in modo tranquillo finché in mare viene rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Come se non bastasse, dopo poco tempo tutti i componenti del gruppo cominciano a invecchiare repentinamente, senza un'apparente ragione, e la loro esistenza rischia di ridursi alla durata di un solo giorno prima di perire tragicamente.

Locandina di Old

Il gruppo si rende così conto di come quel luogo nasconda misteri oscuri e inimmaginabili, e che l'incubo che stanno affrontando sembra non avere affatto una soluzione. Bloccati sulla spiaggia, i tredici individui dovranno affrontare una corsa contro il tempo per cercare di salvarsi e sfuggire a un inevitabile destino. Ma quale sarà la chiave giusta per sovvertire il terribile meccanismo soprannaturale che si è instaurato contro di loro?

Adattamento cinematografico della graphic novel Castello di sabbia, scritta da Pierre-Oscar Levy e Frederick Peeters ed edita in Italia da Coconino Press, Old rappresenta il terzo soggetto non originale o non scritto da lui su cui M. Night Shyamalan abbia lavorato in qualità di regista dopo L'ultimo dominatore dell'aria e After Earth. Reduce dal trattamento Blumhouse Productions, che ha riabilitato la sua carriera, il regista de Il Sesto Senso proviene dai tre straordinari successi ottenuti da The Visit, Split e Glass, film che lo hanno nuovamente affermato ai botteghini di tutto il mondo dopo qualche anno di chiaroscuri.