No Time To Die uscirà al cinema anche dopo l'acquisto di Amazon, la conferma dei produttori

Nonostante l'acquisto di MGM da parte di Amazon, No Time to Die uscirà nei cinema come previsto in autunno, la conferma dei produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

Il posto di James Bond è al cinema. L'acquisto di MGM da parte di Amazon non cambierà le cose: il nuovo capitolo della saga, No Time to Die, uscirà in autunno nelle sale come previsto, la conferma ufficiale arriva da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, storici produttori del franchise.

No Time to Die: un'immagine del trailer

Poche ore fa è stato finalizzato l'accordo tra Amazon ed MGM, la compagnia di Jeff Bezos ha acquistato lo storico studio per 8.45 miliardi di dollari. _

"Ci impegniamo a continuare a fare film su James Bond per il pubblico cinematografico del mondo"_ annunciano Barbara Broccoli e Michael G. Wilson in una dichiarazione pubblicata da Variety.

Al momento non è ancora chiaro quanto ampia sarà la finestra tra l'uscita dei film in sala e l'arrivo su Amazon Prime Video, ma una cosa è certa: No Time to Die, canto del cigno di Daniel Craig nel ruolo di James Bond, sarà nei cinema a partire dal 30 settembre 2021.

Eon Productions, di proprietà della famiglia di Barbara Broccoli, si occupa del Bond franchise fin dalla prima apparizione del Agente Segreto, nel 1962 in Agente 007, licenza di uccidere.

"Nel bene o nel male siamo i custodi di questo personaggio. Prendiamo questa responsabilità molto seriamente" ha dichiarato Broccoli a Variety.

No Time to Die è stato uno dei titoli che più hanno subito le conseguenze della chiusura dei cinema in tutto il mondo e si è persino, brevemente, ipotizzato che il nuovo capitolo della storia di James Bond potesse essere distribuito direttamente in streaming. I produttori hanno però deciso che l'agente 007 dovesse tornare inizialmente sul grande schermo, per permettere ai fan di apprezzare lo spettacolare lungometraggio.

Nel venticinquesimo capitolo della storia dell'agente 007 ritroveremo un James Bond che ha lasciato l'attività di agente segreto e si sta godendo una vita decisamente più tranquilla in Giamaica. La ritrovata quiete viene sconvolta dall'amico Felix Leiter della CIA, che gli chiede aiuto. Uno scienziato, che è stato rapito, deve essere portato in salvo ma la missione si rivela ben più insidiosa rispetto del previsto. Bond è così costretto a mettersi sulle tracce di un pericoloso villain, armato di un nuovo dispositivo tecnologico.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.