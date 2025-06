James Bond: la storia delle origini dell'agente segreto nel trailer del videogame 007 First Light

IO Interactive, il pluripremiato sviluppatore del franchise di Hitman, ha annunciato ufficialmente il suo prossimo grande progetto: 007: First Light. Sviluppato in collaborazione con Amazon MGM Studios, il gioco reimmaginerà la storia delle origini di James Bond in un'esperienza narrativa indipendente che verrà lanciata nel 2026.

Rivelato oggi, 007: First Light è un gioco d'azione e avventura in terza persona in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Il gioco è già disponibile per la wishlist su tutti i principali store digitali. IO Interactive ha anche aperto la pre-registrazione per gli account IOI, offrendo ai giocatori una ricompensa esclusiva nel gioco al momento del lancio e ulteriori vantaggi in futuro.

Le nuove origini di James Bond

007 First Light: un primo piano di James Bond

A differenza dei precedenti giochi o film di Bond, First Light esplora una storia completamente originale, ambientata prima che Bond si guadagnasse l'iconico titolo di 007. I giocatori si caleranno nei panni di un ventiseienne James Bond, un ribelle ma abile pilota della Royal Navy, il cui valore e il cui istinto acuto gli valgono un posto nell'elitario programma doppio 0 dell'MI6, appena rinnovato.

007 First Light: Q e James Bond in una scena

Nel corso della campagna, Bond dovrà affrontare dilemmi morali, incarichi in giro per il mondo e sequenze d'azione ad alto tasso di tensione. A seconda delle scelte del giocatore, Bond può affidarsi alla forza bruta, alla furtività, alla strategia intelligente o persino alla persuasione affascinante per portare a termine i suoi obiettivi.

007: First Light conterrà sia gli amati personaggi di Bond che le aggiunte originali all'universo. I giocatori potranno interagire con nomi familiari come M, Q e Moneypenny, ma anche incontrare nuovi personaggi come: John Greenway, l'esperto mentore dell'MI6 di Bond; Isola, una figura misteriosa con alleanze poco chiare; un nuovo cast di cattivi, pensato per questa storia di origini. Come in ogni storia di Bond, i gadget della filiale Q svolgeranno un ruolo fondamentale nelle missioni, consentendo ai giocatori di affrontare le sfide in modo creativo e alla maniera di 007.