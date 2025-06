James Bond, Amazon vuole sconvolgere i fan del personaggio? Ecco chi è il nuovo candidato per il ruolo di 007

Dopo la conclusione dell'era Daniel Craig, Amazon potrebbe optare per un reset completo non solo della storia ma del personaggio in toto

All'inizio di quest'anno, è stato confermato che gli Amazon MGM Studios hanno incaricato Amy Pascal e David Heyman di supervisionare il prossimo film della saga di James Bond dopo essersi assicurati il controllo totale dai produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, e ora sarebbe spuntato un nuovo nome come possibile successore di Daniel Craig nel ruolo di 007.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, Aaron Pierre "è stato preso in considerazione" per il ruolo, anche se non è sicuro che ci siano stati effettivamente degli incontri tra le parti. L'insider ha aggiunto anche che l'inizio delle riprese è previsto per l'anno prossimo, ma che, per quanto ne sa, manca ancora un regista.

Pierre (31 anni, quindi con l'età giusta per inaugurare un nuovo corso), dopo essere apparso in progetti del calibro di Old, Brother, Krypton e The Underground Railroad, ha ottenuto un grande successo internazionale con il thriller d'azione Rebel Ridge di Netflix. Lo scorso settembre è stato quindi ingaggiato nel ruolo di John Stewart, co-protagonista della serie Lanterns ambientata nel DCU di James Gunn e in arrivo nel 2026 su HBO Max.

Il mondo è finalmente pronto a un James Bond nero?

Rebel Ridge: una scena tratta dal film

Le voci secondo cui il prossimo Bond potrebbe essere interpretato da un attore nero circolano da prima che l'ultimo film con Craig, No Time to Die, uscisse nelle sale. Idris Elba è stato per anni uno dei nomi più chiacchierati dai fan per interpretare l'iconica super spia, anche se lui stesso non ha mai mostrato grande interesse per il ruolo.

Lanterns: Aaron Pierre e Kyle Chandler nella prima foto ufficiale

Se Pierre fosse davvero nel radar di Amazon, probabilmente sarebbe solo uno dei tanti attori che sono stati presi in considerazione per la parte. Deadline ha recentemente riportato i dettagli di una nota interna che sarebbe circolata presso Amazon e MGM, in cui si affermava che "la spia non cambierà sesso o nazionalità". Sebbene abbia adottato un convincente accento americano in diversi progetti, facciamo notare che Pierre è di nazionalità inglese.

"Con James Bond, che Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno magistralmente guidato, affronteremo ogni decisione creativa con il massimo senso di responsabilità", ha dichiarato Courtenay Valenti, responsabile del settore cinematografico di Amazon MGM Studios, al momento della firma dell'accordo. "Amy Pascal e David Heyman fanno parte di un gruppo elitario di produttori che hanno sviluppato e gestito enormi franchise cinematografici con successo di botteghino e di critica, e sono due dei produttori cinematografici più completi, esperti e rispettati del nostro settore".