James Bond, altra tegola per il franchise: questo celebre regista Premio Oscar non dirigerà il nuovo film

Il piano degli Amazon MGM Studios di vedere Alfonso Cuarón alla regia del prossimo James Bond potrebbe aver subito un piccolo intoppo. Secondo quanto ha riportato il sito World of Reel, sembra che non se ne farà nulla. Cuarón non dirigerà il 26° capitolo del franchise e non è chiaro esattamente il perché, potrebbe trattarsi di una questione di natura artistica come economica.

Eppure, tutti gli indizi portavano a pensare che questo matrimonio si sarebbe concretizzato. Durante una masterclass a Parigi, il regista Premio Oscar per Gravity e Roma aveva accennato alla possibilità di dedicarsi alla regia del prossimo Bond "se mai un accordo dovesse essere raggiunto".

Un mese prima, una fonte vicina agli Amazon/MGM Studios aveva rivelato a Jeff Sneider che il nuovo produttore del franchise di Bond, David Heyman, stava potenzialmente puntando Cuarón per dirigere il prossimo capitolo di 007. Qualche settimana dopo, l'insider Matt Belloni aveva rafforzato queste voci, rivelando di aver sentito che Cuarón era in lizza per dirigere Bond 26, aggiungendo che il cineasta aveva incontrato Amazon per discutere di una nuova "idea" per il prossimo film.

Cuarón era già stato contattato per James Bond negli anni '80

No Time to Die: un'immagine di Daniel Craig

Amazon ha un'estrema necessità di muoversi rapidamente sul progetto e di avere presto una squadra pronta, specialmente dopo la conclusione dell'accordo da 1 miliardo di dollari sui diritti del franchise raggiunto con Barbara Broccoli. Gli sceneggiatori sono già stati ingaggiati per Bond 26, ma ora serve al più presto un regista, affinché lo studio possa recuperare l'ingente spesa il prima possibile.

Alfonso Cuaron sul set de I figli degli uomini

Curiosamente, negli anni '80, a Cuarón era stata offerta la possibilità di dirigere un film della saga di 007 James Bond, ma aveva immediatamente rifiutato dopo aver scoperto che le sequenze d'azione sarebbero state gestite da un team di registi separato approvato dai Broccoli.

Cuarón è reduce dal suo impegno sulla serie Apple TV+ Disclaimer - La vita perfetta, mentre manca all'appuntamento con la regia di un film dal 2018, anno d'uscita del pluripremiato Roma. A questo punto, è molto probabile che il suo prossimo progetto cinematografico verrà annunciato nei prossimi mesi, ma purtroppo non si tratterà del nuovo 007.