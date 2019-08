Men In Black International ancora primo al box office italiano

Men In Black International: un momento del film

Men In Black International conserva la prima posizione per la seconda settimana consecutiva al box office italiano. Le nuove scatenate avventure dei Men in Black vedono l'arrivo di una nuova coppia di agenti formata da Chris Hemsworth e Tessa Thompson al posto dei tradizionali Will Smith e Tommy Lee Jones, come potete leggere nella nostra recensione di Men In Black International.. Altri 427.000 euro portano il film a superare 1.800.000 milioni di euro.

Da "Men in Black" a "Tango e Cash": 10 coppie da film folli e incompatibili

Stabile in seconda posizione Spider-Man: Far From Home che incassa altri 368.000 euro e veleggia verso gli 11 milioni di euro. L'MCU festeggia con le nuove avventure del ragnetto che pone fine alla Fase 3 del Marvel Cinematic Universe recandosi in Europa con i compagni di scuola. Qui Peter Parker verrà avvicinato da Nick Fury che lo coinvolgerà in una missione per sconfiggere nuovi nemici della Terra, come potete leggere nella nostra recensione di Spider-Man: Far from Home.

Spider-Man: Far from Home contiene il miglior cameo dell'MCU!

Hotel Artemis: un primo piano di Jodie Foster

In terza posizione troviamo il debutto del thriller fantascientifico Hotel Artemis, con protagonista l'attrice premio Oscar Jodie Foster. Come sottolineato nella nostra recensione di Hotel Artemis, al centro della storia c'è un ospedale riservato ai criminali dove, nel 2028, scoppiano delle rivolte molto accese. Il premio Oscar interpreta una donna che lavora nella struttura basata, come dichiara il suo personaggio, sulla fiducia e su delle regole precise. Hotel Artemis apre con un incasso di 243.000 euro da 229 sale, e una media per sala di oltre 1.000 euro.

In discesa Serenity - L'isola dell'inganno, pellicola interpretata dalle star Matthew McConaughey e Anne Hathaway, al centro di polemiche per la scarsa qualità e le recensioni negative ricevute (qui trovate la nostra recensione di Serenity - L'isola dell'inganno). Il film, scritto e diretto da Steven Knight, racconta la storia del capitano di un peschereccio che deve affrontare il proprio passato quando rientra in scena un'affascinante donna che mette a rischio la vita semplice che trascorre in un'isola caraibica. Altri 125.000 euro portano gli incassi totali a 1.113.000 euro.

Matthew McConaughey: cinque fasi di una rinascita

Quinto postoper Toy Story 4, nuovo capitolo del franchise animato targato Disney e Pixar. Le nuove avventure di Woody, Buzz e degli altri giocattoli festeggiano comunque gli ottimi incassi del nuovo capitolo della saga animata che aggiunge 113.000 euro al suo bottino, per un totale di 5,7 milioni di euro. Qui trovate la nostra recensione di Toy Story 4.