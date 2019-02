Matthew McConaughey e Anne Hathaway, è polemica sul flop e le recensioni negative di Serenity

Serenity è il peggior risultato ai box office registrato dai due premi Oscar Matthew McConaughey e Anne Hathaway nella loro carriera, con soli 4.4 milioni di dollari incassati nelle sale americane nei primi tre giorni di programmazione negli Stati Uniti.

Un flop che secondo le due star sarebbe da attribuire ad Aviron Pictures: nonostante Matthew e Anne si fossero messi a disposizione per un'intensa attività promozionale con incontri stampa e apparizioni televisive, hanno scoperto solo poco prima del debutto del film che i responsabili della casa di produzione e distribuzione non avevano intenzione di investire in pubblicità e press junket per promuovere il progetto.

Un comunicato ufficiale di Aviron ha però replicato alle accuse spiegando: "Avevamo le migliori intenzioni riguardanti Serenity. Eravamo eccitati all'idea di distribuire questo film originale in modo unico e di lavorare con un cast stellare e con dei filmmaker di talento. Nonostante il nostro amore per il film, che continuiamo a sperare riesca a trovare un proprio pubblico, abbiamo fatto più di una prova con il pubblico e i critici e i risultati dimostravano che i risultati sarebbero stati al di sotto delle nostre aspettative iniziali, quindi abbiamo modificato il budget e le strategie di marketing".

La situazione sembrava fin dall'inizio piuttosto negativa: "A prescindere dalle spese, è quasi impossibile per un film drammatico superare gli ostacoli rappresentati da un punteggio pari al 23% su Rotten Tomatoes e di D+ su CinemaScore. Spendere di più sarebbe stato irresponsabile nei confronti dei nostri partner e non sarebbe stata una mossa di affari prudente per un distributore indipendente. Abbiamo un enorme rispetto e ammirazione per il talento e il duro lavoro messi a servizio di questo film e speriamo che i risultati ai box office migliorino".