Men in Black International, in esclusiva una featurette tratta dagli extra del DVD

Men in Black International, lo spin-off della celebre saga del quale vi presentiamo una featurette esclusiva tratta dagli extra della versione in DVD, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD con Universal Pictures Home Entertainment, in uscita il prossimo 19 novembre

La storia di Men in Black International comincia nel passato, ventitré anni fa, con una ragazzina, Molly Wright che assiste di nascosto, alla scena della neuralizzazione dei suoi genitori da parte dei MIB. Molly aiuta un alieno a scappare ed evita il neuralizzatore perché tutti la credono addormentata. Nel presente Molly riesce a penetrare nel quartier generale e a convincere l'Agente O a prenderla in prova. Abbigliata e armata, l'Agente M(olly) deve guadagnarsi sul campo il neuralizzatore affiancando l'indisciplinato l'Agente H. Tra Parigi e Marrakech i due riusciranno a trovare un'intessa e salvare il mondo da mostri e talpe.

Men In Black International: Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson in una scena

Il film è il quarto capitolo del franchise ma è considerato uno spin-off della serie MIB in quanto non sono presenti i personaggi principali della saga, ovvero l'Agente K e l'Agente J, presenti nei primi tre lungometraggi dedicati agli agenti vestiti di nero. Chris Hemsworth e Tessa Thompson sono i protagonisti della storia nei panini dell'Agente H e l'Agente M(olly), insieme a loro un cast stellare che include Kumail Nanjiani , Rebecca Ferguson, Rafe Spall, i fenomeni della danza internazionale Les Twins (Laurent Bourgeois & Larry Bourgeois) con Emma Thompson e Liam Neeson. F. Gary Gray è il regista mentre la sceneggiatura è stata affidata a Art Marcum e Matt Holloway

Le edizioni Blu-ray e 4k Ultra HD di Men in Black International, che potrete acquistare dal 19 novembre, contengono esclusive scene eliminate, oltre a momenti esilaranti da Neuralizzatore con il nuovissimo spot, Frank il Carlino e molto altro! Tutti i formati racchiudono al loro interno contenuti speciali inediti con tantissimi dietro le quinte, papere e molto di più. Tessa Thompson e il regista F. Gary Gray sono tra i protagonista della video featurette che vi presentiamo in esclusiva.

CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI NEI FORMATI BLU-RAY E 4K ULTRA HD::

scene eliminate

Alien-cestry.com - Tutti sono un po' alieni in fondo! Scopri le tue radici con Alien-cestry.com

Neuralizzazione: come se non fosse mai successo - Come NON visto su Alien TV, ordina ora per avere il tuo personale Neuralizzatore e cancellare momenti imbarazzanti dalla tua vita come un vero professionista

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATO DVD, BLU-RAY E 4K ULTRA HD: Le papere - Anche gli agenti MIB più importanti dimenticano le loro battute. Godetevi queste papere indimenticabili.

Nuove reclute, abiti classici - Un cast davvero dell'altro mondo!

Diamoci dentro! Azione e stuntman - MIB International è ricchissimo di azione e stunt, viaggia dietro le quinte con la troupe per vedere come è stato realizzato.

Guardate qui: gadget, armi e corse - Dall'iconico Neuralizzatore a tutto il resto, scoprite l'immenso arsenale di gadget, armi e veicoli di MIB.

Allarghiamo l'universo dei MIB - MIB alza l'asticella con location internazionali, alieni e molto di più, ampliando l'universo del film.

Les twins lo lasciano a terra - I fenomeni della danza Les Twins mettono in mostra il loro stile inconfondibile e dimostrano come hanno ideato le loro mosse aliene.

Frank il carlino e il piccolo pawny: galleria

Se siete stati neuralizzati: riassunto MIB - Unitevi a Frank il Carlino pre questo rapidissimo riassunto del franchise di MIB.

E altro ancora!

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppio disco che include il 4K Ultra HD Blu-rayTM e il Blu-rayTM. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-rayTM, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell'High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un'esperienza sonora multidimensionale.

Blu-rayTM sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surroud, come al cinema.

FILMMAKERS

Cast: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani, Rebecca Ferguson, Rafe Spall, introducing Les Twins - Laurent Bourgeois & Larry Bourgeois, con Emma Thompson e Liam Neeson

Diretto da: F. Gary Gray

Scritto da: Matt Holloway, Art Marcum

Prodotto da: Walter F. Parkes and Laurie MacDonald

Produttore esecutivo: Steven Spielberg, Edward Cheng, Howard Chen, E. Bennett Walsh, Riyoko Tanaka, David Beaubaire, Barry Sonnenfeld

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD

Genere: Azione/Fantascienza

Dischi: 2

Durata: 115 minuti ca.

Video: Formato panoramico UHD (2.00:1) 3840 x 2160p

Audio: Italiano 5.1 Dts-Hd Ma, Inglese Dolby Atmos (Dolby Truehd 7.1 Compatible), Inglese Per Non Vedenti, Ceco, Hindi, Polacco, Tamil, Telugu, Ungherese 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese Per Non Udenti, Arabo, Bulgaro, Ceco, Croato, Ebraico, Greco, Islandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Serbo, Slovacco, Sloveno E Ungherese

Contenuti speciali: 54 minuti

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Azione/Fantascienza

Dischi: 1

Durata: 115 minuti ca.

Video: Formato Panoramico Ad Alta Definizione (2.00:1) 1920 X 1080p

Audio: Italiano, Inglese, Tedesco 5.1 Dts-Hd Ma, Russo, Ucraino 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Danese, Estone, Finlandese, Lettone, Lituano, Norvegese, Russo, Svedese, Ucraino, Tedesco, Turco

Contenuti speciali: 54 minuti

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Azione/Fantascienza

Dischi: 1

Durata: 114 minuti ca.

Video: Formato panoramico anamorfico 2.00:1 16:9

Audio: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Francese non vedenti Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Arabo, Fiammingo, Francese, Olandese, Tedesco e Turco

Contenuti speciali: 41 minuti