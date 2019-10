Marvel: in che momento Nick Fury è stato rimpiazzato da Talos? La risposta in una una teoria su Reddit

Una teoria su Reddit dedicata al mondo Marvel avrebbe svelato il momento esatto in cui Nick Fury viene rimpiazzato da Talos nell'MCU. La teoria si riallaccia alla scena post-credits di Spider-Man: Far From Home in cui scopiamo che Nick Fury e Maria Hill sono stati rimpiazzati da Talos e dalla moglie su richiesta dello stesso Fury.

Spider-Man - Far From Home, un primo piano di Samuel L. Jackson

La scena dopo i titoli di coda di Spider-Man: Far From contiene un colpo di scena talmente spettacolare da lasciare i fan a bocca aperta. Neppure il protagonista Tom Holland né Cobie Smulders, interprete di Maria Hill, conoscevano il contenuto della scena post-credits, cioè che Nick Fury, impegnato altrove, chiede a Talos, lo Skrull interpretato da Ben Mendelsohn in Captain Marvel, di peendere il suo posto. Ma quando sarebbe avvenuto questo scambio di identità? Ce lo rivelerebbe una teoria comparsa su Reddit.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness porterà sullo schermo l'originale Nick Fury

Secondo la teoria in questione, "Nick Fury sarebbe stato sostituito dallo Skrull Talos dopo aver rischiato di morire in Captain America: The Winter Soldier. Anzi, di fatto sarebbe morto, ma gli Skrull posseggono la tecnologia per riportarlo in vita, e gli dovevano un favore. Così Nick Fury sarebbe stato portato nello spazio per riprendersi e guarire. Da quel momento, a sostituirlo è Talos. In Captain Marvel, Fury dice che di non poter mangiare il suo toast perché è stato tagliato in diagonale. In Avengers: Age of Ultron, lo vediamo chiaramente mangiare un toast tagliato in diagonale. Quello non è Fury, è Talos".

Per il momento, la teoria in questione non trova conferme ufficiali. Solo la Fase 4 dell'MCU potrà dirci di più sull'identità di Nick Fury.