Il cofanetto Spider-Man Home Collection 1-3 in offerta per il Black Friday Amazon

Il Black Friday di Amazon, continua a essere un'occasione da non perdere per appassionati e collezionisti dell'homevideo. In particolare per i fan di Spider-Man è in atto un'offerta di quelle imperdibili. Tra i prodotti con un super sconto c'è infatti anche il cofanetto Spider-Man Home Collection 1-3, con i tre film nel formato 4K UHD.

Tre Spider-Man, sei dischi e una card

Grazie al Black Friday il cofanetto è in offerta su Amazon al prezzo di 34,88€ e contiene i tre film del nuovo Spider-Man, quello interpretato da Tom Holland: si tratta dunque di Spider-Man: Homecoming del 2017, Spider-Man: Far from Home del (2019 e Spider-Man: No Way Home del 2021. All'interno del cofanetto ci sono ben sei dischi: tre con i film nella versione video 4K UHD e tre in Blu-ray HD, questi ultimi corredati anche da tanti extra. All'interno del cofanetto anche una card personalizzata. Una sorta di trilogia tutta dedicata a coloro che hanno apprezzato l'interpretazione di Tom Holland nei panni del supereroe.

I tre film con Tom Holland nei panni di Peter Parker

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland in una scena spettacolare

Tutto inizia dunque con Spider-Man: Homecoming, nel quale dopo aver acquisito eccezionali superpoteri trasformandosi in Spider-Man, il giovane Peter Parker inizia ad esplorare la sua nuova identità di supereroe. In Spider-Man: Far from Home, secondo capitolo di qiesta saga dell'iconico personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko, Peter Parker parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ, deciso a non indossare per un po' il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente. E per chiudere Spider-Man: No Way Home, con le disavventure che capitano a Peter Parker dopo che Mysterio ha svelato la sua identità segreta di Spider-Man. La vita di Peter è in subbuglio così chiede aiuto a Doctor Strange per far dimenticare a tutti che Peter Parker è Spider-Man.