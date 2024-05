Superman, collaboratore di Zack Snyder critica il costume: 'Siamo tornati alle mutande? Chiedo per un amico'

Non tutti hanno amato il costume di Superman svelato pochi giorni fa da James Gunn sui social media. Tra i più critici spicca il regista della seconda unità de L'uomo d'acciaio di Zack Snyder, Clay Stub, che ha bocciato il costume definendolo "voluminoso e gommoso".

I fan sono divisi sul costume di Superman, alcuni lo hanno lodato, mentre altri lo hanno criticato aspramente. Il giorno dopo che James Gunn ha pubblicato la prima foto di David Corenswet che si prepara a intervenire per proteggere Metropolis, Clay Staub, che ha lavorato come regista della seconda unità per Snyder, ha espresso con decisione le sue critiche scrivendo:

"Chi pensava che questa fosse l'opzione migliore per un primo sguardo? Davvero, non sto scherzando, parlando esclusivamente dal punto di vista dell'aspetto, la posa (infilarsi lo stivale) fa sembrare il petto e le braccia della tuta voluminosi e gommosi. A proposito, stiamo tornando a quelle mutande? Chiedo per un amico".

Un costume che non ha convinto tutti

Le critiche e le divisioni sul costume di un'icona come Superman sono prevedibili. Come ha detto Staub, questa versione non è così aderente al corpo come alcune precedenti versioni live-action, poiché il film di James Gunn sembra andare in una direzione diversa. Tuttavia, dato che Corenswet nella foto in questione è seduto e piegato nel tentativo di allacciarsi uno stivale, il costume reale potrebbe apparire diverso quando Superman è in azione.

Un altro elemento critico è l'ambientazione della foto, con Clark Kent che si allaccia gli stivali mentre alle sue spalle si intravede quello che sembra un attacco alieno. A guardar bene, è altamente improbabile che si tratti di una scena reale del film e sembra piuttosto creata solo per scopi di marketing. Sarebbe strano per Superman essere più preoccupato della sua vestizione che del fatto che la sua città sia in pericolo. Sarà l'arrivo del trailer, quando verrà lanciato, a fornire un primo sguardo più dettagliato alla nuova versione del personaggio e al suo look.