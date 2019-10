Spider-Man: Far From Home, Tom Holland non sapeva del colpo di scena dopo i titoli di coda

Il protagonista di Spider-Man: Far From Home, Tom Holland, non era la corrente del colpo di scena nella sequenza dopo i titoli di coda.

Neppure la star di Spider-Man: Far From Home, Tom Holland, sapeva del colpo di scena contenuto nella sequenza dopo i titoli di coda. L'attore inglese è rimasto sorpreso tanto quanto il pubblico nello scoprire la vera natura di Nick Fury, con cui si era relazionato nel film.

Spider-Man - Far From Home, una scena con Samuel L. Jackson, Tom Holland

Una delle due scene dopo i titoli di coda di Spider-Man: Far From Home chiama in causa gli Skrull quando Peter Parker scopre che coloro che credeva essere Nick Fury e Maria Hill sono in realtà due Skrull. Il vero Nick Fury, impegnato da qualche parte nello spazio, si è fatto sostituire da Talos, leader della comunità Skrull, e dalla moglie.

Nel corso di un'intervista, Tom Holland ha rivelato di non essere stato al corrente del contenuto della scena post-credits: "Sto cercando di ricordare se lo sapevo. No, non credo, non ero al corrente".

Marvel, nota per la sua segretezza, ha tenuto spesso le sue star all'oscuro delle scelte narrative più sorprendenti. Soprattutto nel caso di Tom Holland e Mark Ruffalo, i due attori più geneticamente portati agli spoiler. La stessa Cobie Smulders, interprete di Maria Hill, ha ammesso di aver girato Spider-Man: Far From Home senza conoscere il contenuto della scena dopo i titoli di coda.

Per il momento il destino futuro di Spider-Man non è ancora stato reso noto. Il raggiungimento di un accordo tra Sony e Marvel dovrebbe garantire la presenza futura di Peter Parker nell'MCU. Nel frattempo una foto postata da Tom Hardy (e poi rimossa) suggerirebbe la presenza di Spider-Man in Venom 2. Restiamo in attesa di conferme da parte di Sony.