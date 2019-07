Doctor Strange in the Multiverse of Madness porterà sullo schermo l'originale Nick Fury

Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe portare sullo schermo l'originale Nick Fury dei fumetti Marvel.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sequel di Doctor Strange, porterà sullo schermo l'originale Nick Fury dei fumetti Marvel, ben diverso dalla versione che abbiamo conosciuto finora nell'MCU.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è una delle novità annunciate nella Fase 4 dell'MCU. Secondo Cosmic Book News il sequel dedicato alle avventure dello Stregone Supremo porterà sul grande schermo il Nick Fury dei fumetti. Lo scoop, privo di conferma ufficiale, proviene da una fonte anonima vicina a Marvel che ha sottolineato come il multiverso presente nel titolo del film permetterebbe l'arrivo di personaggi da dimensioni alternative. Considerando che Elizabeth Olsen sarà nel film nei panni di Scarlet Witch, visto che a quanto pare Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà legato alla serie WandaVision, ecco che le possibilità che la storia prenda direzioni imprevedibili si ampliano.

Marvel: Kevin Feige anticipa come potrebbe essere il nuovo team degli Avengers

L'uscita di Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è fissata per il 7 maggio 2021.