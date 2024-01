Doctor Octopus, Mysterio: Sony starebbe sviluppando i film, prime anticipazioni sul cast

Dopo i film su Venus, Morbius e gli imminenti Madame Web con Dakota Johnson, e Kraven il Cacciatore, Sony non demorde e continua a progettare nuovi capitoli del suo universo esteso dedicato ai villain di Spider. Secondo le anticipazioni dello scooper di The Streamr Caiden Reed, i nuovi progetti in sviluppo saranno dedicati a Doctor Octopus e Mysterio.

Spider-Man: Far From Home -Mysterio

I lungometraggi saranno, dunque, dedicati a Otto Octavius e Quentin Beck, che subiranno entrambi un recasting. Per il momento non è stato anticipato chi prenderà il posto della star di Spider-Man: Far From Home Jake Gyllenhaal per il ruolo di Mysterio, mentre pare che la star di Hannibal Hugh Dancy dovrebbe succedere ad Alfred Molina come Doc Ock.

Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli anche se si prevede che un progetto su Mysterio me racconterà le origini come stuntman e artista degli effetti speciali prima che decida di usare le sue abilità di illusionista per diventare un supercriminale.

Per quanto riguarda Doctor Octopus, presumibilmente sarà al centro di una storia delle origini che rivelerà come ha ottenuto le sue braccia, trasformandosi in antieroe.

Quali saranno i villain in una storia sulle origini dei villain?

Finora Sony ha collezionato una serie di stroncature legate allo sviluppo delle storie dei villain di Spider-Man- Da Venom in poi, né pubblico né critica sembrano aver apprezzato fino in fondo il taglio prescelto nelle pellicole, il tutto nonostante la presenza di star di primo piano quali Tom Hardy e Jared Leto. Resta dunque da capire quale sviluppo potranno avere le storie su Doctor Octopus e Mysterio e quali saranno i villain di turno che i personaggi dovranno affrontare per trasformarsi negli oppositori dell'Uomo Ragno. L'ipotesi più probabile è che i film in questione si colleghino ai Sinistri Sei, la celebre squadra dei più grandi nemici di Spider-Man che Sony starebbe progettando di riunire per raccontare il gruppo di antieroi impegnato a combattere una minaccia ancora più grande. Le basi per questo progetto sono state gettate in Morbius quando l'Avvoltoio suggerisce al vampiro di unirsi a lui per "fare del bene".

Spider-Man 4 con Tom Holland potrebbe collegarsi all'universo Sony e al Venom di Tom Hardy

Nei fumetti, il Dottor Octopus è un brillante scienziato che originariamente era un ricercatore atomico prima che un incidente di laboratorio gli provocasse un legame psichico con i potenti tentacoli meccanici fusi nel suo corpo. Spinto dalla megalomania e dal desiderio di essere riconosciuto in ambito scientifico, si è trasformato poi in uno dei più grandi nemici di Spidey.

Mysterio, nel frattempo, è un abile artista degli effetti speciali e un maestro illusionista che sfrutta le sue abilità per generare ologrammi convincenti e manipolare le percezioni. Con un debole per la teatralità, usa le sue capacità per commettere crimini e confondere la sua nemesi Spider-Man.