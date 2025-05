Ryan Renolds svela l'oggetto che ha rubato dal set di Deadpool & Wolverine

Ryan Reynolds ha rivelato di aver rubato un oggetto dal set di Deadpool & Wolverine e di come la Disney abbia reagito alla cosa.

L'attore, lo ricordiamo, ha vestito nuovamente i panni dell'iconico Mercenario Chiacchierone al fianco di Hugh Jackman nel blockbuster che ha dominato il box-office della scorsa estate e che è stato il primo progetto su Deadpool a entrare ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe.

Durante la sua ospitata al The Late Show with Stephen Colbert, Reynolds ha rivelato di aver messo a segno un "grande furto" quando è uscito dal set: si è portato a casa il costume indossato da Welshpool, una variante di Deadpool apparsa nel film.

Paul Mullin e Ryan Reynolds sul set di Deadpool & Wolverine

Un oggetto dal valore sentimentale e nostalgico per Reynolds

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds in un primo piano

Welshpool era interpretato dall'attaccante del Wrexham AFC Paul Mullin, un giocatore della squadra di calcio di cui Reynolds è co-proprietario nella vita reale. Mullin ha indossato una variante dell'iconico costume rosso di Deadpool, su cui spiccava un grande drago rosso in omaggio alla bandiera gallese.

Deadpool & Wolverine: una sequenza con Ryan Reynolds

"L'Ippodromo è lo stadio di calcio internazionale più antico del mondo. E questo è un vero e proprio furto. L'ho appena rubato alla Disney", ha detto Reynolds al conduttore Stephen Colbert ridendo del costume.

"Non hanno avvocati o altro", ha chiesto Colbert, spingendo Reynolds a rispondere sarcasticamente: "No, no; non sono affatto litigiosi". L'attore ha poi aggiunto che la Disney era d'accordo che portasse con sé il costume.