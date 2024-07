Captain America: Brave New World, il primo teaser e il poster con lo scudo di Cap!

Captain America è tornato. I Marvel Studios hanno pubblicato il primo trailer di Captain America: Brave New World, quarto film con protagonista il personaggio a stelle e strisce e primo con il supereroe volante Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, conosciuto come Falcon.

Wilson/Mackie ha ereditato il ruolo di Cap da Steve Rogers/Chris Evans, che ha interpretato il supereroe nei tre film precedenti dedicati a Captain America e nei quattro con gli Avengers. Alla fine di Avengers: Endgame, Steve Rogers ha salutato i suoi amici ed è tornato indietro nel tempo per ritrovare l'amata Peggy Carter (Hayley Atwell).

Il ritorno di Captain America

Il passaggio di consegne a Sam Wilson è avvenuto. Nel nuovo teaser, Sam Wilson viene accolto dal presidente degli Stati Uniti Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, interpretato da Harrison Ford in sostituzione del compianto William Hurt: l'obiettivo di Ross è fare di Captain America uno U.S. Agent. L'azione prende il sopravvento quanto Cap sventa un attentato alla Casa Bianca.

Il trailer si conclude con una rapida occhiata al personaggio di Red Hulk, alter ego di Thunderbolt Ross nei fumetti Marvel, anche se non è stato ancora confermato che il film prosegua la trama fumettistica. Sam Wilson ha indossato per la prima volta il costume di Cap nella serie Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, al fianco dell'antieroe Bucky Barnes (Sebastian Stan), per sconfiggere un team di terroristi.

Il cast di Captain America: Brave New World comprende Danny Ramirez nel ruolo di Falcon, Carl Lumbly nel ruolo di Isaiah Bradley, Shira Haas nel ruolo di Sabra, Giancarlo Esposito nel ruolo di un villain ancora misterioso, Liv Tyler nel ruolo di Betty Ross e Tim Blake Nelson nel ruolo del Leader da L'incredibile Hulk.

Il film del Marvel Cinematic Universe uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 12 febbraio 2025.