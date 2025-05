Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds voleva uccidere Deadpool alla fine del terzo atto

Deadpool & Wolverine ha introdotto il Mercenario Chiacchierone nel MCU e si è concluso con Wade Wilson e Logan che sono diventati (a malincuore) migliori amici. Quasi certamente li rivedremo entrambi in Avengers: Doomsday, ma, se Ryan Reynolds avesse voluto, avremmo già dato l'addio definitivo all'antieroe.

Parlando con Scott Mendelson al podcast The Box Office, l'attore e sceneggiatore ha ammesso di aver preso in considerazione l'idea di porre fine alle disavventure di Deadpool nel MCU proprio quando stavano per prendere il via all'interno del nuovo universo condiviso.

"C'era sempre quest'idea di uccidere Deadpool nell'ultimo film", ha ammesso Reynolds. "Di nuovo, lo si vede nel film. Io, Shane Reid, Dean Zimmerman e Shawn Levy dobbiamo aver rielaborato il terzo atto per 45 giorni di fila. Finalmente l'ho capito, ma mi sto impegnando molto per accettare il punteggio".

Il futuro di Deadpool ai Marvel Studios: arrivano gli X-Men?

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds nel ruolo di Wade Wilson a.k.a. Deadpool

"Gli studios pensavano: 'Certo, sarebbe divertente giocare con questo ragazzo in futuro'", ha continuato l'attore. "Può dire cose che tutti potrebbero pensare, e ti tira fuori dai guai". In seguito ha precisato che alla fine è stato felice che la Disney non gli abbia permesso di uccidere Deadpool perché "adora interpretarlo".

Deadpool & Wolverine: una nuova foto del film

All'inizio del mese si era diffusa la notizia secondo cui Ryan Reynolds sarebbe nelle prime fasi di scrittura di un nuovo film su Deadpool che vedrà il Mercenario Chiacchierone in coppia con "tre o quattro" personaggi degli X-Men.

Wade Wilson sarebbe un attore secondario nel progetto, separato dal reboot degli X-Men scritto da Michael Lesslie per i Marvel Studios. Reynolds sta attualmente lavorando indipendentemente dallo studio, quindi non è chiaro se il progetto si realizzerà. Tuttavia, è opinione diffusa che si tratti di un progetto sulla X-Force.