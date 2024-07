Avengers, non tutti i fan sarebbero contenti del ritorno dei Russo alla Marvel: ecco perché

Come rivelato poche ore fa, Joe e Anthony Russo potrebbero tornare nel Marvel Cinematic Universe.

Infatti, è stato rivelato che il duo è nella fase iniziale delle trattative per tornare a dirigere sia Avengers 5 che Avengers: Secret Wars. Questa mossa arriva dopo le numerose notizie circa i rinvii sulla produzione dei due crossover e quella dell'abbandono dell'ultimo sceneggiatore, ma non tutti i fan la vedono di buon occhio.

Da un lato, i Russo hanno diretto Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, due dei film meglio recensiti dell'intero Marvel Cinematic Universe. Hanno poi firmato la regia di Avengers: Endgame e del suo predecessore, Avengers: Infinity War, due film che hanno fruttato miliardi alla Disney.

Captain America: Civil War - Sebastian Stan e Chris Evans sul set con i fratelli Russo

I Russo sono una scommessa sicura

"La gente deve capire che, anche se si tratta di un'opzione sicura, i fratelli Russo sono produttori di soldi garantiti. Il Soldato d'Inverno e Civil War sono gemme certificate, e Infinity War e Endgame hanno entrambi guadagnato 2 miliardi di dollari (Endgame è temporaneamente il film di maggior incasso di tutti i tempi)". Ha twittato un fan.

Un altro ha aggiunto: "I fratelli Russo hanno realizzato The Winter Soldier, Civil War, Infinity War e Endgame, e ora dovrei essere arrabbiato perché? Perché le loro opere non Marvel non sono state grandiose? Inoltre, non avevano detto anni fa che se i Marvel Studios avessero mai fatto Secret Wars avrebbero voluto occuparsene loro?".

Perché i fan del MCU non stanno apprezzando la notizia

D'altra parte, una parte crescente del fandom voleva vedere qualcun altro prendere le redini dei prossimi due film sui Vendicatori.

Avengers 5 e Avengers: Secret Wars: Marvel modifica tutti i piani. Ecco cosa succederà

"I fratelli Russo hanno fatto un lavoro fantastico con i film su Cap e gli Avengers, non c'è dubbio", ha commentato un critico di ComicBook. "Ma riportarli indietro per i prossimi DUE film dei Vendicatori sembra una scelta noiosa - e oserei dire - codarda".

Altri pensano che questa strategia sia troppo sicura rispetto al modo in cui i Marvel Studios si sono orientati negli ultimi anni. "La Marvel che assume i Russo per altri due film sugli Avengers sembra il primo piede nella fossa. Dimostra che hanno rinunciato a tutto tranne che alle cose sicure, e sarà la loro fine".