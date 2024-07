Avengers 5 e Secret Wars, i fratelli Russo alla regia dei due film Marvel?

I fratelli Russo potrebbero presto tornare nell'universo Marvel: le fonti di The Hollywood Reporter sostengono infatti che siano impegnati nelle trattative per dirigere i prossimi due film degli Avengers.

Joe e Anthony non avrebbero comunque ancora raggiunto l'accordo definitivo con lo studio, con cui hanno collaborato dal 2014, in occasione di Captain America: The Winter Soldier.

Il possibile ritorno nel MCU

Da mesi lo studio sta cercando le persone giuste per occuparsi del quinto e del sesto capitolo delle avventure degli Avengers e, recentemente, si era parlato di un possibile coinvolgimento di Shawn Levy dopo il lavoro compiuto con Deadpool & Wolverine.

I fratelli Russo sul set della Marvel

Joe e Anthony Russo hanno diretto quattro film del MCU, tra cui anche Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

In totale i progetti che li hanno visti impegnati dietro la macchina da presa hanno incassato 6,671 miliardi di dollari, con il solo Endgame arrivato a quota 2,79 miliardi in tutto il mondo.

Jonathan Majors fuori dalla Marvel: il possibile addio a Kang il Conquistatore è un'opportunità?

Le prossime avventure

Il quinto capitolo delle avventure degli Avengers, che avrebbe dovuto intitolarsi The Kang Dynasty, ha affrontato molti ostacoli e problemi dopo le accuse rivolte a Jonathan Majors che hanno portato al suo licenziamento da parte della Disney. Destin Daniel Cretton avrebbe dovuto essere il regista del film, ma ha poi rinunciato all'incarico un mese dopo la condanna dell'attore per violenza domestica.

Secret Wars sarà invece alla base del sesto film e i Russo hanno spesso parlato del fatto che la storia raccontata tra le pagine dei fumetti negli anni '80 è una delle loro preferite.

Per ora non resta che aspettare per scoprire se i due registi accetteranno l'incarico e si occuperanno realmente dei due film in arrivo l'1 maggio 2026 e il 7 maggio 2027 nelle sale.