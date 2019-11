Le ragazze di Wall Street debutta al primo posto del box office italiano

Le ragazze di Wall Street con Jennifer Lopez debutta in Italia al primo posto con migliore media copia e più alta apertura in Europa.

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business: Jennifer Lopez durante una scena del film

Le ragazze di Wall Street di Jennifer Lopez conquistano il box office italiano con un incasso di 1.563.000 euro raccolto in 346 sale e la più alta media copia del weekend: 4.520 euro. Si tratta della migliore apertura in Europa nel primo weekend di programmazione (battuto anche il Regno Unito) per il film di Lorene Scafaria con Jennifer Lopez, Cardi B, Constance Wu, Lizzo e Lili Reinhart e la terza nel mondo dopo Stati Uniti e Australia. Come sottolinea la nostra recensione de Le ragazze di Wall Street, film diventato un'icona per la carriera di attrice di J.LO, elogiata in tutto il mondo per la sua interpretazione della statuaria Ramona, spregiudicata ballerina di pole dance a capo di un gruppo di spogliarelliste di New York che uniscono le forze per attuare un piano criminale in grande stile: derubare i loro clienti, ricchi broker di Wall Street.

Stabile in seconda posizione Il giorno più bello del mondo, la nuova commedia di Alessandro Siani, che incassa un altro milione e 278 mila euro arrivando a un totale di 4 milioni 753mila euro. Qui trovate la nostra recensione di Il giorno più bello del mondo, pellicola che racconta la storia di Arturo Meraviglia, l'impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo che però è sull'orlo del collasso finanziario. Un'inaspettata eredità sembra essere la risposta ai suoi problemi, ma scopre che non si tratta di denaro bensì di due bambini, Rebecca e Gioele. Arturo scopre che Gioele ha dei poteri incredibili che potrebbero risollevare le sorti del suo teatro, ma prima dovranno vedersela con un team di perfidi scienziati.

L'ex numero uno, la pellicola animata La Famiglia Addams, è ora terzo e raccoglie 1.150mila euro, per un incasso totale di quasi 5 milioni di euro. Qui potete leggere la nostra recensione de La famiglia Addams, nuova versione della popolare saga horror-comica.

In quarta posizione resiste Joker, che incassa altri 741.000 euro per un totale di oltre 28 milioni raccolti in sei settimane. Qui potete consultare la nostra recensione e videorecensione di Joker.

Maleficent: Signora del male scende al quinti posto, ma incassa altri 692.000 euro che portano il film a un totale di oltre 11,5 milioni di euro. Come sottolinea la nostra recensione di Maleficent: Signora del male, il film si rivela una sorpresa positiva sotto ogni punto di vista.