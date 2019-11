La famiglia Addams: i doppiatori: "Rispettare le tradizioni di famiglia, anche se mostruose, è importante"

La famiglia Addams: Mercoledì e Morticia in una scena del film

Arriva giusto in tempo per Halloween La famiglia Addams, film di animazione diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon, nelle sale italiane dal 31 ottobre 2019.

La serie tv anni '60 diventata di culto torna in una nuova veste: questa volta Morticia, Gomez, Mercoledì e lo zio Fester devono vedersela con un vicinato tutto colori pastello e gruppi WhatsApp.

La famiglia Addams, 50 anni... da paura!

Se nella versione originale del film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de La famiglia Addams - i protagonisti hanno le voci di Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloe Moretz, Finn Wolfhard e Bette Midler, rispettivamente nei ruoli di Morticia, Gomez, Mercoledì, Pugsley e Nonna Addams, le voci italiane sono quelle di Virginia Raffaele, Pino Insegno, Eleonora Gaggero, Luciano Spinelli e Loredana Bertè. Li abbiamo incontrati a Roma, nella sezione di Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma. Gli abbiamo chiesto delle loro tradizioni familiari e dei mostri oggi.

La video intervista ai doppiatori italiani de La famiglia Addams