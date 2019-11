Il giorno più bello del mondo, Alessandro Siani: “Un film che sognavo di fare da tempo”

Il giorno più bello del mondo: una scena con Alessandro Siani

Dal 31 ottobre è possibile vedere nelle sale italiane Il giorno più bello del mondo, il quarto film da regista di Alessandro Siani. Per l'occasione, l'attore e cineasta napoletano interpreta Arturo Meraviglia, organizzatore di spettacoli che rischia di finire sul lastrico, fino al momento in cui fa la conoscenza dei due figli adottivi di uno zio che era andato a vivere in America, ed entra così in contatto con una soluzione magica per salvare la sua attività. Il film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de Il giorno più bello del mondo - è stato presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, all'interno della sezione indipendente Alice nella Città, dedicata al pubblico più giovane. Un momento molto emozionante per Siani, come ci ha svelato nell'intervista video fatta a Roma dopo la proiezione: "Per me il giorno più bello è stato quando ho potuto fare il film, lo sognavo da tanto tempo."

La video intervista ad Alessandro Siani, Giovanni Esposito e Stefania Spampinato

Alle nostre domande hanno risposto anche due degli attori del film, Giovanni Esposito e Stefania Spampinato. Lei, in particolare, ricorda un momento buffo sul set: "Mentre giravamo le scene ambientate nell'istituto, Alessandro e Giovanni si divertivano a cantare 'Oh mamma, mamma, mamma'. È stato molto divertente." Spiega Siani: "Più vado al nord, più mi viene voglia di cantare canzoni napoletane." Quanto alla data d'uscita del film, si ironizza sulla scelta di festività diverse per i film del regista (14 febbraio per il primo, 1 gennaio per i due successivi, 31 ottobre per quello nuovo): "Il prossimo uscirà il giorno del mio compleanno", scherza Siani. "Battute a parte, per noi non è una questione di incassi. Solitamente dicono che se esci prima di gennaio è la fine, ma va anche detto che da quando abbiamo fatto uscire Il principe abusivo a febbraio, quella è diventata una data forte per altri film."