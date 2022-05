Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business: il film con Jennifer Lopez stasera su Canale 5 in 1A visione

Una grande prima visione quella di stasera su Canale 5 dove, alle 21:45, va in onda Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business, il film scritto e diretto da Lorene Scafaria nel 2019 e interpretato da Jennifer Lopez.

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business: Jennifer Lopez durante una scena del film

Tratto da un'incredibile storia vera raccontata, nel 2015, da un articolo del New York Magazine, intitolato The Hustlers at Scores, di Jessica Pressler, Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business racconta di Destiny (Constance Wu), una ragazza con a carico l'anziana nonna, che lavora come stripper per cercare di portare a casa qualche soldo in più. I gestori dei locali pretendono però una percentuale sui suoi guadagni e, dopo nottate intere a lavorare, Destiny ottiene come ricompensa solo una misera paga.

La sua esistenza cambia quando incontra Ramona (Jennifer Lopez, che ha preso lezioni di lap dance per sei mesi per calarsi al meglio nella parte), una veterana dello spogliarello con un carattere ambizioso, che guadagna molto più di Destiny grazie al suo temperamento. La donna, infatti, riesce a tenere tutto sotto controllo i clienti ed è una bravissima pole dancer. Ramona si interessa ai problemi di Destiny e, insieme alla collega Diamond (Cardi B), cerca di insegnarle la provocante arte della lap dance. Ramona le illustra anche i diversi livelli di uomini che frequentano il club, mostrando come fare tantissimi soldi sfruttando il proprio fascino.

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business: Jennifer Lopez, Keke Palmer, Constance Wu, Lili Reinhart in una scena del film

Il lusso e il denaro, però, subiscono una battuta d'arresto con il crollo economico di Wall Street, nel settembre 2008. Proprio i responsabili della crisi sono quelli che hanno derubato degli onesti cittadini. E allora perché non fargliela pagare e derubarli a loro volta? Ramona organizza così una truffa basata su un'industria del sesso, dalla quale trarre denaro, drogando con un mix di alcol e stupefacenti i ricchi clienti. Un'azione da milioni di dollari. Ma il pericolo è altissimo...