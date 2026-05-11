Avengers: Doomsday, Marvel sta nascondendo il ritorno di diversi personaggi

Secondo quanto rivelato da uno degli attori del cast, lo studio sta mantenendo il segreto sul ritorno di diversi personaggi che non sono ancora stati annunciati

Avengers: Doomsday potrebbe nascondere ancora più di quanto la Marvel abbia ufficialmente rivelato.

Alcune recenti dichiarazioni di Alan Cumming hanno lasciato intendere che persino i membri del cast del film abbiano faticato a distinguere le identità reali dei personaggi dai depistaggi accuratamente orchestrati. Mentre l'attesa per il crossover continua a crescere, lo studio sembra determinato a tenere nascoste diverse sorprese fino al giorno dell'uscita.

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Le dichiarazioni di Alan Cumming su Avengers: Doomsday

L'attore, apparso nella vecchia saga degli X-Men nel ruolo di Nightcrawler e di ritorno nel crossover, ha recentemente rivelato nuovi dettagli sul film durante un'intervista concessa a Deadline.

Cumming ha confermato che la Marvel ha utilizzato dei nomi in codice all'interno della sceneggiatura per proteggere i personaggi non ancora annunciati ufficialmente: "Ognuno aveva due nomi", ha detto, descrivendo la segretezza che circonda il ritorno di alcuni eroi. Ha anche definito il film una "zuppa di supereroi" a causa dell'enorme cast coinvolto.

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Marvel manterrà segreti alcuni personaggi fino alla fine

Nel frattempo, Cumming ha confermato il suo ritorno nei panni di Kurt Wagner, noto anche come Nightcrawler, per il prossimo film Marvel e che la sceneggiatura si è rivelata complessa perché "c'è tantissima azione" e includeva identità segrete dei personaggi. Cumming ha spiegato che la Marvel ha utilizzato nomi alternativi perché non voleva che venissero svelati certi ritorni: "Era davvero disorientante", ha ammesso.

Le indiscrezioni su Avengers: Doomsday continuano a suggerire che la Marvel amplierà il cast prima dell'uscita del film. Recenti ipotesi hanno menzionato personaggi quali Captain Marvel, Monica Rambeau e Doctor Strange. Tuttavia, la Marvel non ha confermato ufficialmente alcuna apparizione aggiuntiva oltre a quelle già note.

Quando esce in Italia Avengers: Doomsday?

L'uscita è prevista già per quest'anno (salvo ulteriori slittamenti produttivi), come parte della Saga del Multiverso dei Marvel Studios; la distribuzione dovrebbe essere globale, con arrivo in Italia in linea con quella statunitense o a ridosso della stessa data. Al momento la data d'uscita ufficiale nel nostro paese dovrebbe avvenire tra il 16 e il 17 dicembre 2026.