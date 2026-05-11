I Fantastici 4, brutte notizie per il sequel Marvel che perde un pezzo importante

I Fantastici 4: Gli Inizi ha introdotto ai fan la prima famiglia di supereroi Marvel e i personaggi faranno ritorno nel crossover Avengers: Doomsday. Intanto, però, arrivano le prime brutte notizie sul sequel incentrato sui personaggi.

Nonostante l'impressione che l'ultima uscita sul grande schermo della Prima Famiglia della Marvel abbia deluso le aspettative (è probabile che non abbia ottenuto i risultati sperati dallo studio), il film è comunque riuscito a ottenere un buon incasso al botteghino mondiale. Non un risultato eccezionale, ma ben lungi dall'essere un disastro, considerando il contesto attuale.

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

Il sequel de I Fantastici 4 perde il suo regista

Sembra che i Marvel Studios siano alla ricerca di un nuovo regista che prenda il posto di Matt Shakman nel sequel.

Il cast de I Fantastici 4: Gli Inizi è stato confermato per Avengers: Doomsday e, sebbene non sia stato annunciato nulla di ufficiale, è giunta voce che Shakman avesse avuto dei colloqui riguardo a un possibile seguito. A quanto pare, lo studio è fiducioso che il grande pubblico reagirà in modo più positivo ai personaggi dopo averli conosciuti meglio nel prossimo film dell'MCU.

Nei giorni scorsi è trapelata la notizia secondo cui Shakman sarebbe pronto a dirigere un nuovo film della serie Il pianeta delle scimmie per i 20th Century Studios. Sebbene nelle notizie di settore non ci fosse nulla che indicasse che ciò gli avrebbe impedito di tornare a dirigere un sequel de I Fantastici 4 (che comunque richiederà ancora qualche anno di sviluppo), Jeff Sneider di The Hot Mic ha appreso che non sarà lui a mettersi dietro la macchina da presa.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal con indosso la tuta da astronauta

Quanto ha incassato I Fantastici 4: Gli Inizi al box-office?

Il film con Pedro Pascal e Vanessa Kirby ha registrato un incasso mondiale di oltre 500 milioni di dollari nel mondo dopo diverse settimane di programmazione, superando così la soglia dei 500 milioni complessivi tra Stati Uniti e mercati internazionali.

In particolare ha debuttato con un ottimo weekend d'esordio da circa 218 milioni di dollari globali (di cui circa 118 solo negli USA), e ha continuato a crescere fino a raggiungere oltre 500 milioni di incasso totale mondiale con il proseguire della sua corsa nelle sale. Un buon risultato senza dubbio, anche se molto lontano dai record dei Marvel Studios.