Justice League stasera su Italia 1: trama, curiosità e cast del film con Ben Affleck

Questa sera 29 maggio su Italia 1 andrà in onda Justice League, un film che mescola fantascienza ed avventura, diretto da Zack Snyder. La pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti ed è un adattamento per il grande schermo, a cura di Chris Terrio e Joss Whedon, dei personaggi dei fumetti DC Comics. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Justice League: Ben Affleck dalle prime immagini diffuse al Comic-Con 2016

Justice League: Trama

Dopo la morte di Superman, il mondo è lasciato in uno stato di vulnerabilità e i segni di un'antica minaccia incombono. Bruce Wayne, alias Batman, decide di unire un gruppo di eroi per combattere insieme e proteggere la Terra.

Bruce Wayne e Diana Prince, conosciuta come Wonder Woman, cercano di reclutare gli eroi più potenti e straordinari del pianeta. Insieme formano la Justice League, che include anche Flash, Aquaman e Cyborg. Ognuno dei membri ha le proprie abilità e sfide personali da affrontare, ma devono imparare a lavorare insieme come squadra per sconfiggere Steppenwolf, un guerriero alieno che cerca di raccogliere tre "Scatole Madri" per conquistare il mondo.

Justice League: Ezra Miller dalle prime immagini diffuse al Comic-Con 2016

La Justice League si impegna in una serie di battaglie per proteggere le Scatole Madri e impedire a Steppenwolf di realizzare i suoi piani malvagi. Nel frattempo, il gruppo deve anche affrontare la resurrezione di Superman e il suo adattamento alla sua nuova realtà. Con il destino della Terra in bilico, la Justice League si batte senza sosta per proteggere l'umanità e sconfiggere la minaccia di Steppenwolf.

Justice League: una nuova foto di Gal Gadot nel ruolo di Wonder Woman

Justice League: Curiosità

Justice League stato distribuito in Italia a partire dal 16 novembre 2017. La pellicola, ispirata all'omonimo gruppo di supereroi della DC Comics, è la quinta del DC Extended Universe .

Il film è stato oggetto di un'importante controversia durante la sua produzione. Zack Snyder, regista originale del progetto, si è dovuto ritirare dal film durante le riprese a causa della morte di sua figlia. La Warner Bros. ha quindi incaricato Joss Whedon di completare il film, ma la sua visione si è discostata notevolmente da quella di Snyder. Ciò ha portato a un'ampia richiesta dei fan per vedere la versione di Snyder del film, da qui la realizzazione della "Snyder Cut" di Justice League.

Il film segna il ritorno di Superman, interpretato da Henry Cavill, dopo la sua presunta morte in Batman v Superman: Dawn of Justice.

Justice League: Diane Lane in un'immagine tratta dal film

Justice League: Tralier e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Justice League.

Critica: Justice League è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 39% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 45 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.1 su 10.

Justice League: Jason Momoa e Ben Affleck in una scena del film

Justice League: Interpreti e personaggi