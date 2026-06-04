Diversi come due gocce d'acqua: stasera in TV su Rai 1 il film con Alessio Lapice e Chiara Celotto

Appartiene alla collection Puche finisca bene questa commedia ambientata a Napoli che vede Alessio Lapice e Chiara Celotto calarsi nei panni di Gaetano e Sharon, due giovani diversissimi eppure con molto in comune

Stasera su Rai 1 in prima serata, dopo Affari Tuoi, appuntamento con Diversi come due gocce d'acqua, la commedia diretta da Luca Lucini con Alessio Lapice e Chiara Celotto.

Il film, in onda per la prima volta nel 2022, appartiene al ciclo "Purchè finisca bene", visibile interamente in streaming su RaiPlay.

La trama completa di Diversi come due gocce d'acqua

Costretto da una famiglia che ha già deciso il suo futuro, Gaetano è un giovane appartenente all'aristocrazia napoletana che si prepara a lasciare la sua città per trasferirsi a Francoforte. Ad attenderlo c'è una carriera prestigiosa scelta dal padre Giorgio, uomo autoritario e convinto di sapere sempre quale sia la strada migliore per il figlio.

I piani, però, vengono sconvolti da un imprevisto. Poco prima della partenza, Gaetano rimane coinvolto in un incidente che cambia completamente il corso degli eventi: investe Sharon, una ragazza indipendente e determinata proveniente da una realtà molto diversa dalla sua, e danneggia gravemente una storica automobile di famiglia, un bene dal forte valore affettivo per il padre.

Per evitare che la vicenda venga alla luce, il ragazzo accetta di aiutare Sharon sostituendola nelle sue occupazioni quotidiane. Si ritrova così a lavorare tra i tavoli di un ristorante e tra le bancarelle di un mercato ittico, entrando in contatto con un mondo lontanissimo dai privilegi ai quali è sempre stato abituato.

Nel frattempo, alcune eccentriche parenti di Gaetano lo spingono a interessarsi alla gestione del patrimonio familiare, scoprendo le manovre poco trasparenti di Alfonso, l'amministratore incaricato degli affari di casa che sta approfittando della situazione per arricchirsi.

L'esperienza costringe entrambi i protagonisti a fare i conti con le proprie insoddisfazioni. Gaetano comprende quanto sia stato condizionato dalle aspettative della sua famiglia, mentre Sharon cerca di liberarsi da relazioni e dinamiche che le hanno sempre impedito di pensare a sé stessa e ai propri desideri.

Tra ostacoli, scoperte personali e differenze sociali apparentemente insuperabili, i due giovani iniziano un percorso che potrebbe cambiare radicalmente le loro vite e portarli a trovare il coraggio di seguire ciò che sentono davvero, anche quando questo significa mettere in discussione tutto ciò che conoscevano.

Due volti già amatissimi della fiction italiana nel cast

A guidare il cast di Diversi come due gocce d'acqua sono Alessio Lapice, nei panni di Gaetano, e Chiara Celotto in quelli di Sharon.

Due nomi che ormai hanno bisogno di poche presentazioni. Lui ha conquistato i telespettatori prima con il suo Ippazio Calogiuri in Imma Tataranni - Sostituto procuratore e poi con il goffo Stefano di Roberta Valente - Notaio in Sorrento.

Chiara Celotto invece è stata prima Alagia in Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso, l'abbiamo vista in primavera alle prese con Amaranta, braccio destro di Claudio Bisio in Uno sbirro in Appennino.

A completare il cast del TV movie di stasera Thomas Trabacchi, Susy Del Giudice, Monica Nappo e Giovanni Esposito.

Diversi come due gocce d'acqua sarà naturalmente visibile, in contemporanea oppure on demand, in streaming su RaiPlay.